KPK Kejar Keuntungan Ilegal Kuota Haji, Dua Saksi Mangkir

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/3/2026). (Foto: Antara Foto/Reno Esnir/fzn/wsj).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan perolehan keuntungan tidak sah dalam penyidikan kasus kuota haji tahun 2023–2024. Penyidik fokus menelusuri aliran dana ke sejumlah perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus (PIHK) yang diduga menerima jatah kuota tambahan secara ilegal.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemeriksaan sejumlah saksi dari pihak swasta di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (6/4/2026).

“Penyidik meminta keterangan para saksi seputar pengisian kuota dan perolehan illegal gain atau keuntungan yang diduga tidak sah dari kuota tambahan,” ujar Budi dalam keterangannya.

Tiga saksi yang hadir memenuhi panggilan adalah Ali Farihin (Manajer Operasional PT Adzikra), Ahmad Fauzan (GM PT Aero Globe Indonesia), dan Eko Martino Wafa Afizputro (Dirut PT Afiz Nurul Qolbi). Dua saksi lainnya, Ulfah Izzati (PT Gema Shafa Marwa Tours) dan Kurniawan Chandra Permata (PT Abdi Ummat Wisata), tidak hadir dan akan dijadwalkan ulang.

KPK mengimbau biro travel yang menerima aliran dana bermasalah dari kuota tambahan ini agar segera kooperatif mengembalikan aset tersebut.

“Kami tentu mengimbau kepada para PIHK ataupun biro travel yang masih ragu untuk mengembalikan uang ataupun aset, yang diduga bersumber dari pengelolaan kuota haji tambahan khusus ini pada 2023–2024, jangan ragu lagi ya,” tegas Budi.

Hingga kini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Dua tersangka terbaru adalah Ismail Adham (Direktur Operasional PT Makassar Toraja) dan Asrul Azis Taba (Komisaris PT Raudah Eksati Utama). Penetapan ini merupakan pengembangan kasus yang menyeret eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz.

“Sampai saat ini jumlah tersangka empat orang. Ini tidak akan berhenti sampai di sini,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Dalam konstruksi perkara, Ismail Adham dan Asrul Azis Taba diduga melobi Kementerian Agama untuk mengubah komposisi kuota haji yang seharusnya 8 persen untuk haji khusus menjadi 50 persen.

"Tersangka saudara ISM dan ASR bersama-sama dengan saudara FHM (Fuad Hasan Masyhur) selaku Dewan Pembina Forum SATHU serta pihak-pihak lainnya, melakukan pertemuan dengan saudara YCQ (eks Menag Yaqut) dan IAA, dengan maksud untuk meminta penambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan 8% sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hingga dalam prosesnya dilakukan pembagian kuota haji reguler dan khusus dengan skema 50%-50%," jelas Asep.

Ismail Adham diduga menyerahkan uang senilai US30.000 kepada Ishfah Abidal Aziz, serta USD 5.000 dan SAR16.000 ke Dirjen PHU Hilman Latief. Praktik ini diduga memberikan keuntungan tidak sah bagi PT Makassar Toraja (Maktour) sebesar Rp27,8 miliar.

"Atas perbuatannya tersebut, PT Makassar Toraja (Maktour) memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar," ungkap Asep.

Sementara itu, Asrul Azis Taba diduga menyetorkan USD406.000 kepada eks stafsus Menag. Melalui skema ini, penyelenggara haji khusus yang terafiliasi dengannya meraup keuntungan tidak sah sebesar Rp40,8 miliar.

"Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari saudara YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu," pungkas Asep.

