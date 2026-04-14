KPK Kembali Periksa Staf Legal Lippo Cikarang terkait Kasus Suap Bupati Ade Kuswara

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berjalan mengenakan rompi tahanan usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (Foto: Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa legal dari Lippo Cikarang bernama Ruri dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap ijon proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya juga memanggil Ida Farida, mantan Penjabat Sekda Pemkab Bekasi, berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Pemeriksaan ini diduga untuk mengusut aset yang dimiliki Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Budi, Selasa (14/4/2026).

Sebelumnya, Manajemen Lippo Cikarang menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai pemanggilan salah satu karyawannya oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Dalam hak jawab yang disampaikan secara tertulis, Lippo Cikarang menjelaskan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi. Pemeriksaan itu disebut merupakan bagian dari upaya pengumpulan informasi oleh penyidik KPK.

“Sehubungan dengan pemberitaan media mengenai pemanggilan salah satu karyawan Lippo Cikarang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kami menyampaikan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi terkait proses pengumpulan informasi oleh KPK,” demikian pernyataan manajemen Lippo Cikarang.

Perusahaan menegaskan tetap menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan menyatakan sikap kooperatif dalam memenuhi kebutuhan informasi penyidik.

“Lippo Cikarang sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan bersikap kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.”

Manajemen juga menekankan bahwa perusahaan tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

“Kami menegaskan bahwa perusahaan tidak terkait dengan perkara yang sedang diselidiki,” sebut Manajemen Lippo Cikarang dalam keterangan tertulisnya.

Terkait transaksi properti yang sempat disinggung dalam pemberitaan, Lippo Cikarang menyatakan hal tersebut merupakan transaksi komersial biasa yang dilakukan sesuai prosedur. Unit properti yang dimaksud juga telah dibatalkan dan kembali dipasarkan.

“Adapun transaksi pembelian properti yang disebutkan dalam pemberitaan merupakan transaksi komersial biasa, yang mengikuti prosedur standar. Unit tersebut kemudian telah dibatalkan sesuai ketentuan dan selanjutnya dipasarkan kembali secara normal.”

Selain itu, manajemen memastikan transaksi tersebut tidak berkaitan dengan program pengembangan perumahan yang sedang berjalan, termasuk program untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami juga menegaskan bahwa hal ini tidak memiliki keterkaitan dengan berbagai program pengembangan perumahan yang sedang berjalan, termasuk inisiatif perumahan bagi MBR,” tegas Manajemen Lippo Cikarang.

Lippo Cikarang menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mendukung upaya transparansi dan penegakan hukum.

