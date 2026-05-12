KPK Kembangkan Kasus Rejang Lebong, Dugaan Dana Suap Mengalir ke Banyak Pihak

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di gedung Merah Putih, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Lembaga antirasuah itu kini menelusuri kemungkinan aliran dana yang lebih luas, termasuk ke sejumlah pihak di luar struktur pemerintahan daerah.

Langkah ini ditandai dengan pemeriksaan Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Rejang Lebong berinisial BD, Selasa (12/5/2026). Pemeriksaan tersebut dinilai menjadi pintu masuk untuk mengurai jejaring penerima manfaat dari praktik korupsi yang diduga berlangsung secara sistematis.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa keterangan saksi sangat dibutuhkan untuk memperkuat konstruksi perkara sekaligus mengidentifikasi pihak lain yang berpotensi terlibat.

"Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami informasi terkait perkara serta membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 9 Maret 2026 di Bengkulu. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari, Wakil Bupati Hendri, serta sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam praktik suap proyek.

Sehari berselang, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka utama. Mereka terdiri dari unsur kepala daerah, pejabat dinas, dan pihak swasta yang diduga menjadi rekanan proyek pemerintah.

Namun, dalam perkembangan terbaru, penyidik tidak hanya fokus pada peristiwa suap saat OTT. KPK kini mendalami pola ijon proyek yang diduga melibatkan komitmen fee sebesar 10 hingga 15 persen dari nilai pekerjaan yang bersumber dari APBD tahun 2025 hingga 2026.

Selain itu, penyidik juga menelusuri penggunaan dana suap yang diduga tidak hanya untuk kepentingan proyek, tetapi juga mengalir ke kebutuhan lain.

Salah satu temuan yang tengah didalami adalah dugaan pemanfaatan dana tersebut untuk pembagian Tunjangan Hari Raya (THR).

Pendalaman terhadap aliran dana ini menjadi kunci bagi KPK untuk mengungkap siapa saja pihak yang turut menikmati hasil dari praktik tersebut.

Pemeriksaan terhadap unsur partai pun dipandang sebagai indikasi bahwa kasus ini berpotensi melibatkan jejaring yang lebih luas, tidak terbatas pada lingkup birokrasi daerah.

KPK menegaskan akan terus menelusuri setiap aliran dana hingga tuntas. Seiring dengan bertambahnya saksi yang diperiksa, tidak menutup kemungkinan jumlah pihak yang terseret dalam kasus ini akan terus bertambah.