KPK Kuliti Celah 'Duit Panas' Layanan Perizinan Pemprov Sultra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan layanan perizinan tata ruang wilayah di lingkungan Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) rawan praktik suap dan gratifikasi. Kerawanan praktik suap dan gratifikasi itu muncul karena lemahnya regulasi dan transparansi layanan perizinan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Korsup Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Pengelolaan Aset BMD di Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Kamis (7/5/2026).

Edi mengatakan permasalahan basis data yang belum terintegrasi, juga memengaruhi kualitas layanan dan potensi penerimaan daerah.

“KPK juga masih menemukan kerawanan berupa praktik suap, gratifikasi, hingga penggunaan calo akibat proses perizinan yang dinilai rumit dan berbelit,” kata Edi dalam keterangannya, dikutip Minggu (10/5/2026).

Berdasarkan data KPK, total aset tanah milik Pemprov Sultra tercatat sebanyak 14.824 bidang dengan luas mencapai 167,1 juta meter persegi dan bernilai sekitar Rp 10,2 triliun. Namun, tingkat sertifikasi aset daerah baru mencapai 41,76 persen, yang berarti baru sekitar Rp6,5 triliun nilai aset yang bersertifikat, sedangkan sisanya belum berkepastian hukum.

“Sertifikasi atas nama Pemda harus segera diterbitkan. Langkah ini penting guna memastikan hukum aset daerah, sekaligus mencegah potensi kehilangan aset dan konflik pertanahan di kemudian hari,” ucap Edi.

Selain sektor layanan perizinan tata ruang, kerawanan praktik korupsi di lingkungan Pemprov Sultra juga terdeteksi di area pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan optimalisasi pendapatan daerah.

Edi memaparkan, dalam pengelolaan BMD Pemprov Sultra, kerawanan praktik suap dan gratifikasi muncul antara lain karena pencatatan aset hasil pengadaan belum optimal, lemahnya sistem penatausahaan aset, minimnya dukungan anggaran sertifikasi, hingga adanya oknum ASN yang menyalahgunakan aset. Selain itu, aset daerah juga dinilai belum dimanfaatkan berdasarkan nilai keekonomian yang semestinya.

Sementara, pada sektor penerimaan daerah Pemprov Sultra, KPK masih menemukan berbagai kerawanan seperti pembayaran pajak dan retribusi manual yang berpeluang bocor, basis data perpajakan belum mutakhir, lemahnya pengawasan, hingga praktik gratifikasi demi mengurangi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi.

“Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi daerah agar lebih kreatif mengelola sumber daya yang dimiliki, tanpa melanggar aturan dan tetap menghindari praktik korupsi,” ujar Edi.

Selain itu, KPK turut memotret kerentanan tata kelola tiga area tersebut melalui sistem kendali pencegahan korupsi di pemerintah daerah atau Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

Di mana, pada 2025 KPK mencatat capaian rata-rata MCSP Pemprov Sultra berada di angka 51,09 poin, dengan area pengelolaan BMD menjadi salah satu yang terendah, yakni 44 poin.

Selain itu, aspek pemanfaatan BMD hanya mencapai 26 persen dan pengamanan aset 32 persen. Sementara, area optimalisasi pendapatan daerah mencatatkan skor 47 poin dan pelayanan publik di angka 58 poin—masuk dalam kategori rentan dan perlu perbaikan serius.

