KPK Nilai Belum Perlu Periksa Anggota Pansus DPR di Kasus Kuota Haji

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Achmad Taufik Husein memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan dokumen hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI ikut digunakan untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji. Meski dokumen sudah di tangan, KPK merasa belum perlu memanggil anggota Pansus sebagai saksi dalam waktu dekat.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyebut pemanggilan saksi sepenuhnya bergantung pada kebutuhan tim penyidik.

“Apakah anggota pansus perlu dilakukan pemanggilan, itu kami kembalikan pada kebutuhan penyidikan,” ujar Taufik kepada wartawan, Senin (14/4/2026) malam.

Menurut Taufik, tim penegak hukum sudah mempelajari dokumen Pansus sejak tahap penyelidikan. Penyidik juga terus memantau dinamika yang terjadi selama Pansus bekerja di DPR, termasuk soal pihak-pihak yang sempat mangkir dari panggilan dewan.

“Sejak penyelidikan kami sudah menggunakan hasil yang dikirim oleh pansus. Jadi dinamika yang terjadi di pansus itu sudah kami ketahui,” tuturnya.

Sejauh ini, analisis terhadap dokumen tersebut dinilai masih selaras dengan temuan penyidikan. Oleh karena itu, klarifikasi langsung dari anggota DPR belum dianggap mendesak, kecuali ada instruksi lanjutan dari jaksa.

“Apakah nanti perlu dikonfirmasi kepada anggota pansus, itu akan kami lihat sesuai kebutuhan penyidikan. Jika memang dibutuhkan, apalagi nanti ada petunjuk dari penuntut umum, tentu akan kami dalami lebih lanjut,” kata Taufik.

Penyidik juga terus mengejar aliran dana ke biro perjalanan haji dan umrah (PIHK). KPK meminta travel yang menerima dana dari kuota tambahan bermasalah tahun 2023–2024 segera kooperatif mengembalikan aset tersebut.

“Kami tentu mengimbau kepada para PIHK ataupun biro travel yang masih ragu untuk mengembalikan uang ataupun aset, yang diduga bersumber dari pengelolaan kuota haji tambahan khusus ini pada 2023–2024, jangan ragu lagi ya,” tegas Budi, pejabat KPK, Rabu (1/4/2026).

Hingga kini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Dua nama terbaru adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (IA) dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba (ASR).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa penyidikan tidak akan berhenti pada nama-nama tersebut.

“Sampai saat ini jumlah tersangka empat orang. Ini tidak akan berhenti sampai di sini,” tegas Asep saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (30/3/2026).

Ismail dan Asrul terseret dalam pengembangan kasus yang sebelumnya telah menjerat Menteri Agama periode 2020–2024, Yaqut Cholil Qoumas, serta mantan Staf Khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.