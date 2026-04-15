KPK Ogah Nyerah Jerat Sekjen DPR Indra Iskandar, Siap-siap Cecar Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk kembali memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Langkah ini diambil setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Indra.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, peluang pemeriksaan ulang tersebut bergantung pada hasil kajian terhadap pertimbangan hukum hakim.

“Hal itu (potensi diperiksa) terbuka kemungkinan, sehingga nanti kita akan pelajari terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).

Mengenai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR, Budi menyatakan, pihaknya masih akan mengecek hasil perhitungan auditor negara.

“Nanti kami cek, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah dihitung oleh auditor negara, nah artinya itu juga menjadi salah satu materi yang juga kami dalami terkait dengan aspek material dalam perkara ini,” jelasnya.

Meski status tersangka dibatalkan, KPK meyakini aspek materiil perkara, termasuk kecukupan alat bukti, sudah terpenuhi.

“Artinya kami meyakini pada aspek material kami terkait dengan penanganan perkara ini. Sehingga dari putusan hakim bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukumnya, bagaimana hasilnya, nanti kami akan pelajari,” tambah Budi.

Sebelumnya, hakim tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiarto mengabulkan gugatan Indra karena menilai penetapan tersangka oleh KPK dilakukan tanpa syarat minimal dua alat bukti yang sah. Selain itu, Indra dinilai belum diperiksa sebagai calon tersangka.

"Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan sebagai tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon Indra Iskandar," ujar hakim dalam putusannya di PN Jakarta Selatan.

