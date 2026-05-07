KPK Panggil Direktur Kemenaker terkait Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3

Kamis, 7 Mei 2026 - 14:24 WIB

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjawab pertanyaan awak media di lobby gedung KPK, Kuningan, Jaksel, Selasa (5/5/2026). (Foto: Inilah.com/Zhacky)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 5 saksi untuk diperiksa dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan sertifikasi K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Salah satu saksi yang dipanggil, yakni Direktur Komunikasi dan Penyuluhan Hubungan Industrial (KPPHI) Kemenaker, Christianus Heru Widianto.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).

Adapun 5 saksi yang dipanggil, yakni:

1. John Hendrik, swasta

2. Elisabeth Meta Suryani, swasta

3. Theo Dora Setiono, swasta

4. Christianus Heru Widianto, ASN Kemenaker/Direktur KPPHI Kemenaker

5. Zuhri Ferdeli, PPK Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3)

Sebelumnya, kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker sudah masuk tahap sidang. Di mana, sidangnya sudah masuk tahap pemeriksaan terdakwa.

Sidang pemeriksaan terdakwa kasus tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu (6/5/2026). Dalam sidang kemarin, ada semestinya ada 11 terdakwa yang dihadirkan. Namun, 1 terdakwa yakni mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel tidak hadir.

Seperti diketahui, dalam kasusnya Noel Cs didakwa melakukan pemerasan atau pungutan liar (pungli) terhadap pemohon pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker periode 2021–2025 senilai Rp6,52 miliar.

Dalam dakwaan disebutkan, Noel didakwa menerima Rp 70 juta dari PT Kem Indonesia serta gratifikasi senilai Rp 3,365 miliar dari pihak swasta lainnya. Total uang dari pemerasan dan gratifikasi yang diterima Noel mencapai Rp 3,43 miliar.

Selain uang, Noel juga didakwa menerima gratifikasi berupa barang, yaitu satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker.

Atas perbuatannya, Noel bersama 10 terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan Pasal 12B tentang gratifikasi sebaiamana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.