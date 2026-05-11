KPK Panggil Pihak PT Badja Baru dan Fairco Bumi Lestari di Kasus Korupsi LPEI

Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jaksel. (Foto: Antara).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dalam pengembangan perkara ini, penyidik memanggil dua saksi dari pihak swasta.

Mereka berasal dari PT Badja Baru dan PT Fairco Bumi Lestari. Keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama DHB selaku pihak PT Badja Baru, dan JK selaku pihak PT Fairco Bumi Lestari," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para wartawan di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, saksi berinisial DHB telah memenuhi panggilan penyidik sejak pagi hari. Sementara itu, kehadiran saksi JK belum dapat dipastikan hingga menjelang siang.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan yang telah berjalan sejak 2025. Pada 3 Maret 2025, KPK menetapkan lima tersangka, terdiri dari dua pejabat LPEI dan tiga pihak debitur.

Dari internal LPEI, dua tersangka yang telah ditetapkan adalah Direktur Pelaksana I Dwi Wahyudi dan Direktur Pelaksana IV Arif Setiawan.

Sementara itu, dari pihak debitur PT Petro Energy, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Jimmy Masrin, Newin Nugroho, serta Susi Mira Dewi Sugiarta.

Tak hanya itu, KPK juga menetapkan satu tersangka lain, Hendarto, pada 28 Agustus 2025. Ia diduga terlibat dalam klaster debitur lain yang berkaitan dengan grup perusahaan PT Bara Jaya Utama.

Dalam perkara ini, KPK mencatat sedikitnya 15 debitur menerima fasilitas kredit dari LPEI. Pemberian kredit tersebut diduga bermasalah dan menyebabkan kerugian negara dengan nilai lebih dari Rp11 triliun.

Penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak serta aliran dana dalam kasus tersebut.