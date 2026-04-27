KPK Periksa 19 Saksi di Kasus Korupsi Jalan Mempawah

Jubir KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025). (Foto: inilah.com/Rizki Aslendra)

Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015. Sejumlah saksi diperiksa untuk mengurai alur pelaksanaan proyek tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

“Hari ini Senin, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015,” kata Budi kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Dalam agenda tersebut, penyidik memanggil sedikitnya 19 saksi yang berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah serta pihak swasta.

Beberapa nama yang dipanggil di antaranya Abang Ari Darmawan, M. Ibrahim, Mustadi, Sulaiman, dan Swa Hidayah Rezkan. Selain itu, terdapat pula sejumlah pejabat teknis lain seperti Isbahudin, Abdurrahkman, Muamal Kadafi, Firdaus Efendi, Ahmad Syarif, Salbani, Danial, Suparjanto, serta Saniwan alias We yang merupakan pensiunan PNS.

Penyidik juga memanggil M. Yunus, Deby Superatman alias Miyus, Suryadi, dan Muhammad dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah, serta satu pihak swasta, Faisal Parta Kusuma.

Dalam pengembangan perkara, KPK sebelumnya telah memeriksa Ria Norsan dan mantan Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana. Keduanya dimintai keterangan terkait proses pengusulan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015.

KPK juga menelusuri kemungkinan keterlibatan Ria Norsan dalam perkara tersebut, yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp40 miliar. Fokus penyidikan diarahkan pada kebijakan yang diambil saat ia menjabat Bupati Mempawah selama dua periode, yakni 2009–2014 dan 2014–2018.

Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peran kepala daerah dalam proyek tersebut.

"Setiap proyek pembangunan atau perbaikan jalan pasti sepengetahuan kepala daerah. Kan pasti lewat kepala daerah dulu, enggak ujug-ujug proyek itu langsung (ada) tanpa sepengetahuan kepala daerah," ujar Asep di Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

"Kemudian juga kita pasti nyari, apakah ada kebijakan apa atau ada penyimpangan apa, gitu," tambahnya.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Abdurrahman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Idi Syafriadi sebagai Ketua Pokja Pengadaan, serta Lutfi Kaharuddin selaku Direktur Utama PT ABP.

Kasus ini terkait proyek peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam. Pada April 2025, KPK juga melakukan penggeledahan di 16 lokasi yang tersebar di Mempawah, Sanggau, dan Pontianak.

Selain itu, sejumlah saksi lain turut diperiksa, termasuk Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Abram Elsajaya Barus serta mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo. KPK menyatakan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat.