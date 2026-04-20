KPK Periksa DPRD, ASN, hingga Bank dalam Kasus Korupsi Bupati Pekalongan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/3/2026). (Foto: Antara Foto/Reno Esnir/fzn/wsj).

Ukuran Font Kecil Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi lintas sektor dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi, berupa benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, para saksi yang dipanggil berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN), pihak swasta, hingga perbankan.

Pemeriksaan dilakukan pada Senin (20/4/2026) di Polres Pekalongan Kota.

“Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi-saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan,” kata Budi, Senin (20/4/2026).

Salah satu yang diperiksa adalah anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben R. Prabu Faza. Selain itu, KPK juga memanggil Dendy Setiadi Setiawan dari PT Raja Nusantara Berjaya.

Sejumlah ASN Pemkab Pekalongan turut diperiksa, yakni Jalaludin, Lingkan Anggi Alfianto, dan Siti Hanikatun.

Tak hanya itu, penyidik juga memeriksa pimpinan Bank BPD Jateng Cabang Kajen, Teguh Sri Prabowo, serta seorang pegawai restoran, Heri Pebrianto.

Sebagai informasi, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka benturan kepentingan dan gratifikasi periode 2023-2026. Ia diduga mengatur agar PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) memonopoli proyek jasa outsourcing di 17 perangkat daerah, tiga RSUD, dan satu kecamatan.

Perusahaan tersebut didirikan oleh suami dan anak Fadia pada 2022, setahun setelah Fadia menjabat sebagai bupati. Suami Fadia, Mukhtaruddin Ashraff Abu, menjabat komisaris, sementara anaknya, Muhammad Sabiq Ashraff, menjadi direktur.

KPK mencatat aliran dana sebesar Rp46 miliar ke PT RNB dari kontrak Pemkab Pekalongan. Dari jumlah itu, Rp22 miliar digunakan membayar gaji tenaga outsourcing, sedangkan Rp19 miliar diduga dibagikan kepada Fadia dan keluarganya.

Rinciannya, Fadia Arafiq diduga menerima Rp5,5 miliar, suaminya Rp1,1 miliar, anaknya Rp4,6 miliar, serta Rul Bayatun Rp2,3 miliar dan Mehnaz Na Rp2,5 miliar. Sisanya sekitar Rp3 miliar ditarik tunai. Pengelolaan dana ini diduga dikoordinasikan melalui grup WhatsApp bernama “Belanja RSUD”.

Fadia kini ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i serta Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.