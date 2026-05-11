KPK Periksa Internal Audit di Kasus Investasi PPT Energy Trading

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjawab pertanyaan awak media di lobby gedung KPK, Kuningan, Jaksel, Selasa (5/5/2026). (Foto: Inilah.com/Zhacky)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap internal audit PT Pertamina (Persero), Asep Taufik Hidayat. KPK memeriksa Asep sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan investasi modal dan pinjaman jangka panjang di PPT Energy Trading Co Ltd 2015-2022.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Sedianya, ada 2 saksi yang diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih. Selain Asep, 1 saksi yang dijadwalkan untuk diperiksa, yakni Vice President Portofolio Management tahun 2024, Asep Samsul Arifin.

Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan investasi modal dan pinjaman jangka panjang di PPT Energy Trading Co Ltd 2015-2022 ini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka. Namun, 3 tersangka tersebut belum disampaikan identitasnya.

Dalam kasus tersebut, KPK telah mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Ketiganya berinisial MH dari PPT ET, serta MZ dan OA sebagai pihak swasta.

Adapun kasus tersebut terkait adanya dugaan korupsi dalam pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas di Pertamina tahun 2011–2021. Kasus ini mulai diusut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada akhir Juli 2025 lalu.

