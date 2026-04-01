KPK Periksa Pengusaha Rokok terkait Uang di Safe House Kasus Bea Cukai

Jubir KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025). (Foto: inilah.com/Rizki Aslendra)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa beberapa pengusaha rokok dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami mekanisme dan prosedur pengurusan cukai, baik secara normatif maupun praktik di lapangan.

“Kita ingin melihat bagaimana prosedur bakunya dan juga praktik di lapangan, apakah ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atau sudah sesuai prosedur,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (1/4/2026)

Selain itu, KPK juga melakukan pemeriksaan untuk mengonfirmasi temuan penyidik terkait uang yang ditemukan di sebuah safe house di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Budi menyebut, uang tersebut diduga berasal dari pengurusan cukai, termasuk dari perusahaan rokok.

“Ini sekaligus untuk mengonfirmasi terkait dengan temuan penyidik dalam kegiatan penggeledahan di salah satu safe house, bahwa dari uang-uang yang ditemukan diduga di antaranya berasal dari pengurusan cukai, di mana salah satunya dari para perusahaan rokok,” kata dia.

Budi menegaskan pemeriksaan terhadap pengusaha rokok tersebut berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani KPK di lingkungan Bea dan Cukai, yang bermula dari operasi tangkap tangan.

Diketahui, KPK memanggil Martinus Suparman (MS), pengusaha rokok asal Pasuruan, Jawa Timur, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

“Pemeriksaan atas nama MS selaku pihak swasta,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Budi menambahkan, pemeriksaan Martinus berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pada pekan ini, KPK juga sempat memanggil pengusaha rokok lain berinisial LEH, ROK, dan BT pada 31 Maret 2026, namun hanya LEH yang memenuhi panggilan KPK.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Salah satu yang ditangkap yakni Rizal, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

Keesokan harinya, KPK menetapkan enam dari 17 orang yang ditangkap sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW atau tiruan di lingkungan Bea Cukai. Mereka di antaranya,

Rizal (RZL), Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024–Januari 2026

Sisprian Subiaksono (SIS), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai

Orlando Hamonangan (ORL), Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai John Field (JF), pemilik Blueray Cargo

Andri (AND), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK), Manajer Operasional Blueray Cargo.

Selanjutnya, pada 26 Februari 2026, KPK menambahkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo (BBP), sebagai tersangka baru kasus tersebut.

Penyidik KPK kemudian mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan cukai setelah penyitaan uang tunai senilai Rp5,19 miliar dalam lima koper dari rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Uang tersebut diduga berasal dari praktik kepabeanan dan cukai ilegal.

