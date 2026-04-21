KPK Periksa Polisi dan Jaksa terkait Kasus Suap Proyek Pemkab Rejang Lebong

Jubir KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025). (Foto: inilah.com/Rizki Aslendra)

Ukuran Font Kecil Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, berupa suap ‘ijon’ proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan hari ini di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu. "Sejumlah saksi yang dipanggil berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aparat penegak hukum hingga pegawai pemerintah daerah," ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Mereka yang diperiksa antara lain AKP Muslim selaku anggota Polri pada Polda Bengkulu, Marjek Ravilo sebagai jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta Rico Andrica yang merupakan anggota Polri pada Polres Rejang Lebong.

Selain itu, KPK juga memeriksa Ranu Wijaya yang merupakan jaksa pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, serta Nia selaku aparatur sipil negara pada bidang perumahan dan permukiman di Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, terkait penerimaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dalam perkara tersebut.

“Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang sebagai tersangka,” kata Asep saaf konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026)

KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 11 hingga 30 Maret 2026.

“Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” sambungnya.

Dalam perkara ini, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari bersama seorang pihak lain berinisial HEP diduga sebagai pihak penerima suap. Mereka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau 12 B UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1/2023 tentang KUHP.

Sementara itu, tiga orang lainnya berinisial IRS, YK, dan EDM diduga sebagai pihak pemberi suap. “Dan melanggar Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1/2023 tentang KUHP jo. UU No. 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana,” jelas Asep.

Asep juga mengungkapkan, salah satu perusahaan yang terlibat dalam perkara tersebut sebelumnya pernah terseret kasus korupsi yang ditangani KPK.

“Selain itu, kami juga sampaikan bahwa PT SMS sebelumnya juga pernah terjerat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada tahun 2017 yang ditangani KPK dan divonis terbukti bersalah,” tuturnya.