KPK Peringatkan Stafsus Era Menteri Budi Karya Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Staf khusus Menteri Perhubungan (Menhub) era Budi Karya Sumadi, Robby Kurniawan, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan hari ini. KPK mendesak agar Robby kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Robby sedianya dipanggil sebagai saksi untuk kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

"Kemudian dalam perkara DJKA, penyidik hari ini sedianya melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara RK atau RBK yang merupakan staf ahli eks menteri perhubungan saat tempus perkara. Namun hari ini yang bersangkutan tidak hadir," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).

Budi menyebut pihak penyidik sudah menjadwalkan ulang pemeriksaan Robby pada Selasa (5/5) besok. Budi pun meminta Robby kooperatif memenuhi panggilan penyidik.

"Kami tentu menunggu kehadiran saksi dan kami mengimbau agar saksi juga kooperatif hadir memenuhi panggilan dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Karena tentu keterangan-keterangan dari setiap saksi dibutuhkan," ucap Budi.

Untuk diketahui, pemeriksaan Robby yang dijadwalkan hari ini merupakan panggilan kedua. Pekan lalu, Robby juga dipanggil untuk diperiksa namun tidak hadir.

Robby Kurniawan pada era Budi Karya Sumadi merupakan Staf Ahli Menhub Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan.

Selain itu, Robby juga pernah menjabat sebagai Stafsus Menhub era Dudy Purwagandhi. Pada era Menhub Dudy, Robby menjabat sebagai Staf Ahli Menhub Bidang Kawasan dan Lingkungan.

Awal Mula Kasus

Seperti diketahui, kasus dugaan suap di lingkungan DJKA ini terkuak dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Dari OTT terseebut KPK menetapkan 10 orang tersangka. Kesepuluh tersangka tersebut diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.