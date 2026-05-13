KPK Perluas Klaster Korupsi Madiun, Aset Keluarga Maidi Kini Diburu

Wali Kota Madiun Maidi dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Foto: Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aset milik Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, dalam perkara dugaan korupsi yang menjeratnya. Salah satu langkah yang dilakukan penyidik ialah memeriksa istrinya, Yuni Setyawati.

Pemeriksaan terhadap Yuni dilakukan pada 12 Mei 2026. Dalam proses tersebut, penyidik mendalami informasi terkait kepemilikan aset yang diduga berkaitan dengan Maidi.

“Dalam lanjutan penyidikan perkara Madiun, istri dari Wali Kota dikonfirmasi terkait kepemilikan aset-aset dari Pak M (Maidi),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Selain Yuni, KPK juga memanggil mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun, Suwarno, pada hari yang sama. Namun, Suwarno tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.

KPK membuka kemungkinan untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

“Penyidik tentu mempertimbangkan apakah akan dilakukan koordinasi untuk penjadwalan ulang atau nanti diterbitkan surat panggilan kedua,” ujar Budi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026 terhadap Maidi. Ia diduga menerima imbalan terkait proyek serta dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Maidi, Rochim Ruhdiyanto yang disebut sebagai orang kepercayaan Maidi, serta Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah.

Dalam pengusutan perkara ini, KPK mengidentifikasi dua klaster dugaan tindak pidana. Pertama, dugaan pemerasan terkait imbalan proyek dan dana CSR. Kedua, dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Pada klaster pemerasan, Maidi bersama Rochim Ruhdiyanto ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dalam klaster gratifikasi, Maidi kembali dijerat bersama Thariq Megah.