KPK Pertebal Bukti Adanya Praktik Jual-Beli Kuota Haji Tambahan Antar Travel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi praktik jual-beli kuota haji tambahan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Transaksi tersebut diduga tidak hanya melibatkan calon jemaah, tetapi juga terjadi antar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut temuan ini menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri alur distribusi kuota tambahan yang sebelumnya diberikan pemerintah.

“Artinya jual beli kuota haji khusus yang diperoleh dari pembagian kuota haji tambahan ini tidak hanya soal penjualan kuota dari PIHK kepada para calon jemaah tapi juga penjualan kuota antar PIHK ya, PIHK yang satu ke PIHK yang lain. Nah itu untuk fase yang pasca pembagian kuota haji tambahan,” kata Budi kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

KPK juga mendalami proses setelah kuota tambahan didistribusikan oleh Kementerian Agama kepada asosiasi travel haji. Dari situ, penyidik menelusuri kembali mekanisme pembagian ke masing-masing PIHK.

Menurut Budi, pihaknya ingin mengetahui dasar perbedaan jumlah kuota yang diterima setiap penyelenggara.

“Ketika didistribusikan juga kita dalami bagaimana proses dan mekanismenya, mengapa PIHK ini mendapatnya sekian, yang satu lagi sekian, itu seperti apa mekanisme pendistribusiannya,” ujarnya.

Selain distribusi, penyidik turut menyoroti adanya dugaan kejanggalan pada sejumlah PIHK yang dinilai tidak memiliki kapasitas atau izin memadai, namun tetap dapat memberangkatkan jemaah.

“Juga terkait dengan PIHK-PIHK yang tidak punya bendera untuk memberangkatkan kuota haji khusus misalnya, mengapa kemudian bisa berangkat? Nah itu seperti apa,” sambung Budi.

Dalam pengembangan perkara ini, KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (27/4/2026).

“Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024,” kata Budi dalam keterangannya.

Dua saksi yang dipanggil yakni H. Asep Abdul Aziz Mz selaku Direktur Utama PT Amanah Mulia Wisata dan Mumud Najmudin Karna sebagai Manager Haji dan Umrah PT Intan Kencana Travelindo.