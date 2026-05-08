KPK Sampaikan Dukacita atas Wafatnya Anggota BPK Haerul Saleh

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjawab pertanyaan awak media di lobby gedung KPK, Kuningan, Jaksel, Selasa (5/5/2026). (Foto: Inilah.com/Zhacky)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan duka cita atas wafatnya anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Haerul Saleh.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan belasungkawa disampaikan baik secara pribadi maupun kelembagaan kepada keluarga almarhum dan BPK sebagai mitra strategis.

“KPK tentu menyampaikan dukacita yang mendalam atas musibah yang menimpa, dan kami doakan semoga husnul khatimah, serta keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Ia menambahkan, KPK juga menyampaikan rasa kehilangan kepada BPK RI yang selama ini berperan penting dalam mendukung kerja lembaga antirasuah.

“Rasa duka ini juga kami sampaikan secara kelembagaan kepada BPK tentunya sebagai mitra strategis KPK,” katanya.

Menurut Budi, peran BPK tidak hanya terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi, tetapi juga dalam evaluasi kinerja KPK.

Sebelumnya, kabar meninggalnya Haerul Saleh disampaikan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pada 8 Mei 2026.

Ia menjadi salah satu pelayat yang datang ke RSUD Pasar Minggu setelah menerima kabar duka tersebut.

Secara terpisah, Biro Humas dan Kerja Internasional BPK RI juga menyampaikan penghormatan atas dedikasi Haerul Saleh selama menjabat sebagai anggota BPK.

“Anggota IV BPK Haerul Saleh, telah berpulang pada Jumat, 8 Mei 2026, di Jakarta, pada usia 44 tahun. Pimpinan dan segenap keluarga besar BPK menyampaikan penghormatan atas pengabdian almarhum,” demikian keterangan yang dikonfirmasi.

Sementara itu, kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran rumah di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang menyebabkan meninggalnya Haerul Saleh.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Joko Adi, memastikan proses penyelidikan masih berlangsung.