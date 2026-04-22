KPK Selidiki Skema Outsourcing dan Pengondisian Proyek Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan, Fadia Arafiq usai menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/3/2026). (Foto: Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Salah satu fokus yang didalami adalah pola penempatan tenaga outsourcing oleh perusahaan keluarga tersangka, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, penyidik tengah menelusuri proses penempatan tenaga alih daya tersebut, termasuk dugaan adanya intervensi dalam pemilihannya.

"Penyidik mendalami bagaimana plotting (penempatan) orang-orang yang menjadi pegawai outsourcing tersebut karena memang itu juga diduga ada pemilihan-pemilihan yang dilakukan oleh pihak Bupati," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pendalaman itu dilakukan antara lain melalui pemeriksaan terhadap lima pegawai PT Raja Nusantara Berjaya sebagai saksi pada 21 April 2026.

Selain penempatan tenaga kerja, KPK juga menyoroti mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dijalankan perusahaan tersebut. Penyidik ingin memastikan apakah seluruh proses telah sesuai prosedur atau terdapat indikasi pengondisian sejak awal.

"Apakah sudah mengikuti proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa? Apakah memang ada pengondisian-pengondisian yang dilakukan? Karena memang di awal kami menemukan adanya dugaan intervensi," katanya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 3 Maret 2026. Saat itu, Fadia Arafiq diamankan bersama ajudan serta orang kepercayaannya di Semarang. Secara terpisah, KPK juga mengamankan 11 orang lainnya di Pekalongan.

OTT tersebut menjadi yang ketujuh dilakukan KPK sepanjang 2026 dan berlangsung pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

Sehari setelah penangkapan, tepatnya 4 Maret 2026, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan untuk tahun anggaran 2023–2026.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga adanya konflik kepentingan karena perusahaan milik keluarga tersangka, PT Raja Nusantara Berjaya, memenangkan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan pemerintah daerah tersebut.

Dari rangkaian proyek itu, tersangka dan keluarganya diduga memperoleh keuntungan hingga Rp19 miliar. Rinciannya, Rp13,7 miliar dinikmati oleh tersangka dan keluarganya, Rp2,3 miliar mengalir kepada Direktur PT RNB sekaligus asisten rumah tangga bernama Rul Bayatun, serta Rp3 miliar berupa penarikan tunai yang belum didistribusikan.