KPK Sita Puluhan Juta dan Dokumen Penting dari Penggeledahan di Pemkab Tulungagung

Penyidik KPK memasukkan koper berisi dokumen barang bukti usai menggeledah sejumlah ruangan di kompleks perkantoran Pemkab Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (17/4/2026). (Foto: Antara Foto/Destyan Sujarwoko).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dan sejumlah dokumen dalam penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo.

Penggeledahan dilakukan pada Kamis (17/4/2026) di empat lokasi berbeda. Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan uang tunai sebesar Rp95 juta.

“Penyidik mengamankan uang tunai sejumlah Rp95 juta dalam penggeledahan di kantor Setda (Sekretariat Daerah Tulungagung),” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Selain uang tunai, KPK juga menyita berbagai dokumen dari sejumlah lokasi, di antaranya kantor Setda Tulungagung, kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta rumah pribadi dan keluarga Gatut Sunu di Surabaya, Jawa Timur.

Dokumen-dokumen tersebut disebut berkaitan dengan proses pengadaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

“Penyidik tentu selanjutnya akan mengekstrak dan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penggeledahan ini,” katanya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Tulungagung pada Jumat (10/4). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adiknya, Jatmiko Dwijo Saputro yang merupakan anggota DPRD Tulungagung.

Sehari setelah OTT, KPK membawa Gatut Sunu, adiknya, serta 11 orang lainnya ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pada 11 April 2026, KPK kemudian menetapkan Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2025–2026.

Dalam perkara ini, KPK menduga Gatut Sunu memeras sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dengan modus surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan status aparatur sipil negara (ASN).

Surat tersebut telah ditandatangani dan dibubuhi meterai, tetapi belum diisi tanggal.

Dari praktik tersebut, Gatut Sunu diduga menerima uang hingga Rp2,7 miliar dari target Rp5 miliar yang diminta kepada 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Tulungagung.