KPK Sita Surat Pengunduran Diri Kepala OPD saat Penggeledahan Kasus Tulungagung

Tersangka kasus pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/4/2026). (Foto: Antara Foto/Reno Esnir/fzn/tom).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dokumen penting saat menggeledah tiga lokasi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada Kamis. Salah satu yang disita adalah surat pengunduran diri milik sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Penggeledahan dilakukan di rumah dinas Bupati Tulungagung, rumah pribadi Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo, serta kediaman ajudannya, Dwi Yoga Ambal.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah disidik.

“Dalam penggeledahan tersebut, di antaranya ditemukan beberapa dokumen. Salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD lainnya yang dibuat tanpa tanggal,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

KPK menduga dokumen tersebut digunakan sebagai alat tekanan terhadap para kepala OPD agar mengikuti perintah pihak tertentu.

“Kami akan terus update (beri tahu, red.) perkembangan dan hasil penggeledahan,” katanya.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Tulungagung pada Jumat (10/4). Dalam operasi tersebut, sebanyak 18 orang diamankan, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adiknya yang juga anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.

Sehari berselang, pada 11 April 2026, KPK membawa Gatut Sunu bersama adiknya dan 11 orang lainnya ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Pada hari yang sama, KPK menetapkan Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025–2026.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Gatut Sunu melakukan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan pemerintah daerah dengan menggunakan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan status aparatur sipil negara.

Surat tersebut diketahui telah ditandatangani di atas meterai, namun belum dilengkapi tanggal.

Melalui skema itu, Gatut Sunu diduga telah mengumpulkan uang sekitar Rp2,7 miliar dari total target Rp5 miliar yang berasal dari 16 kepala OPD di Pemkab Tulungagung.