KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Parpol, Dinilai Picu Korupsi dan Kutu Loncat

Jubir KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025). (Foto: inilah.com/Rizki Aslendra)

Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti masih tingginya biaya politik di Indonesia yang dinilai berpotensi membuka celah terjadinya praktik korupsi di sektor politik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan temuan tersebut merupakan bagian dari kajian lembaganya terkait tata kelola partai politik, termasuk sistem kaderisasi.

“Jadi memang itu juga berdasarkan temuan yang KPK lakukan dalam kajian tersebut, misalnya terkait dengan kaderisasi di partai politik itu juga menjadi salah satu aspek yang kemudian menjadi salah satu substansi atau materi dalam kajian, karena kami melihat ongkos politik ini masih cukup tinggi ya, salah satunya ketika entry cost ya biaya masuk gitu ya,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, mahalnya biaya politik salah satunya dipicu oleh belum optimalnya proses kaderisasi di partai politik. Kondisi tersebut membuat perpindahan kader antarpartai kerap terjadi, bahkan tetap dapat menempati posisi strategis meski baru bergabung.

“Ketika misalnya karena proses kaderisasi tidak berjalan dengan baik, maka kita sering melihat kader ini kemudian misalnya berpindah-pindah. Tapi misalnya ketika baru berpindah, kemudian sudah bisa menjadi ‘jagoan’, atau yang didukung, atau yang menjadi nomor urut pertama misalnya begitu, itu juga kami mendapati itu ada cost yang harus dikeluarkan ya oleh seorang kader partai ya,” ujarnya.

Menurut Budi, tingginya ongkos dalam proses politik berisiko mendorong pejabat terpilih untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama proses pencalonan.

“Sehingga dengan kajian ini kami berharap biaya-biaya yang bisa ditekan, itu kemudian kita berikan rekomendasi perbaikannya supaya apa? ketika seorang kader ataupun partai politik ini mengeluarkan biaya yang besar ketika dalam proses pencalonan ataupun dalam proses-proses politik lainnya, maka kemudian ketika menjabat itu akan menimbulkan risiko ya termasuk soal pemulangan modal politik dan sebagainya,” jelas Budi.

KPK berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam memperbaiki sistem kaderisasi partai politik sekaligus menekan biaya politik, sehingga potensi korupsi dapat diminimalkan.

Sebelumnya, KPK juga mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Usulan tersebut merupakan bagian dari kajian tata kelola partai politik yang disusun Direktorat Monitoring KPK.

Dalam kajian itu, KPK menilai belum adanya standar kaderisasi yang terintegrasi di partai politik. Karena itu, pembatasan masa jabatan dinilai penting untuk menjaga proses regenerasi kepemimpinan.

“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan,” demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK, dikutip Kamis (23/4/2026).

Selain itu, KPK juga mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun standardisasi sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan bantuan keuangan partai politik (banpol).

“Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berdasarkan kaderisasi,” jelasnya.