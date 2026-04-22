KPK Telusuri Aliran Dana hingga Jaringan Perusahaan Kasus Suap Proyek Rejang Lebong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam penelusuran aliran uang dan keterkaitan sejumlah perusahaan dalam kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong dengan memeriksa delapan saksi, Rabu (22/4/2026).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan kali ini difokuskan pada dugaan perpindahan dana antar pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dugaan adanya aliran uang antartersangka," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Salah satu saksi yang diperiksa adalah Wakil Ketua I DPD PAN Rejang Lebong, B Daditama.

Selain itu, penyidik juga memeriksa tujuh saksi lain, yakni Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong Roni Saputra, Direktur PT SM Andrew Sadikin, dua karyawan PT PAS Dahniar dan Sulasih, PPTK bidang perumahan dan permukiman Aisha, serta dua aparatur sipil negara, Muktar Lopi dan Epi Handayani.

Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Bengkulu. Dalam proses tersebut, KPK juga menelusuri dugaan afiliasi perusahaan yang digunakan sebagai jalur penyetoran uang kepada para tersangka.

Tak hanya itu, penyidik turut menggali informasi terkait mekanisme pencairan dana, pola setoran, hingga dugaan pembagian fee proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui sejumlah pihak perantara.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Kepala Dinas PUPRPKP Harry Eko Purnomo, serta tiga pihak swasta: Irsyad Satria Budiman, Edi Manggala, dan Youki Yusdiantoro.

KPK menduga praktik suap dilakukan melalui skema “ijon proyek”, di mana fee telah disepakati sejak awal sebelum proyek dijalankan.