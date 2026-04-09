KPK Temukan Aliran Uang 'Panas' RPTKA Mengalir ke Mantan Pejabat hingga Pensiunan

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/3/2026). (Foto: Antara/Rio Feisal)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan aliran uang dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan. Dana tersebut diduga tidak hanya diterima oleh pejabat aktif, tetapi juga mengalir ke pihak yang sudah tidak lagi menjabat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihak-pihak di luar struktur aktif, termasuk yang telah pensiun, diduga masih menerima aliran dana terkait pengurusan RPTKA.

“Dalam konstruksi perkara di RPTKA ini ada pihak-pihak yang sudah tidak menjabat dalam struktur pengurusan, namun diduga masih menerima aliran uang,” kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

"Pihak-pihak yang sudah purna tugas atau pensiun juga bahkan diduga masih terima aliran uang berkaitan dengan pengurusan RPTKA," ujar dia.

KPK menilai perkara ini menjadi catatan penting dalam upaya pencegahan korupsi, terutama dalam pembenahan tata kelola layanan publik di Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain kasus RPTKA, KPK juga tengah mengusut perkara lain di lingkungan Kemenaker yang berkaitan dengan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari perbaikan sistem untuk menekan potensi korupsi di sektor layanan publik.

“Kami tentu tidak ingin tindak pidana korupsi serupa kembali terulang ke depannya. Karena itu penting dilakukan perbaikan sistem dan mitigasi risiko korupsi,” ujar Budi.

Untuk memperkuat konstruksi perkara, penyidik KPK turut memeriksa sejumlah saksi di Malang, Jawa Timur, pada Kamis (9/4/2026). Pemeriksaan tersebut difokuskan pada penelusuran aset yang diduga berkaitan dengan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Hery Sudarmanto (HS).

“Pekan ini penyidik juga maraton melakukan pemeriksaan di Malang. Pemeriksaan ini berfokus pada penelusuran aset yang diduga milik saudara HS dan terkait dengan perkara yang sedang KPK tangani,” kata Budi.

KPK menyatakan, penahanan terhadap para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan.

“Untuk penahanan bergantung dari kebutuhan penyidik dalam proses penyidikan perkara ini. Jika memang sudah diperlukan, tentu akan segera dilakukan,” ujar Budi.