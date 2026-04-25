KPK Temukan Indikasi Penyuapan terkait Proses Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Sabtu, 25 April 2026 - 12:02 WIB

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025).(Foto: inilah.com/ Rizki Aslendra)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pihaknya menemukan adanya indikasi penyuapan terhadap penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Hal ini ditemukan dalam kajian yang dilakukan melalui Direktorat Monitoring.

"KPK menemukan adanya indikasi penyuapan kepada penyelenggara pemilu yang bertujuan memanipulasi hasil elektoral," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Selain itu, Budi mengatakan KPK menemukan celah dalam proses rekrutmen maupun seleksi penyelenggara pemilu di tingkat nasional dan daerah.

Menurut dia, celah tersebut berpotensi melahirkan penyelenggara yang tidak berintegritas.

Sebelumnya, Direktorat Monitoring KPK pada 2025 sempat melakukan kajian identifikasi potensi korupsi pada penyelenggara pemilu.

Usai melakukan kajian, KPK mengusulkan lima poin perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu yang diharapkan dapat meminimalkan potensi korupsi.

Pertama, KPK mendorong penguatan integritas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme seleksi, transparansi proses, serta pelibatan publik dalam penelusuran rekam jejak. Upaya ini juga dapat didukung dengan optimalisasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Kedua, penataan ulang proses kandidasi partai politik, antara lain melalui persyaratan minimal keanggotaan serta penghapusan ketentuan yang membuka ruang intervensi elite terhadap calon.

Ketiga, reformasi pembiayaan kampanye, termasuk pengaturan metode dan jenis kampanye serta pembatasan penggunaan uang tunai.

Keempat, penerapan pemungutan dan rekapitulasi suara secara elektronik secara bertahap pada pemilu tingkat nasional dan daerah.

Kelima, penguatan penegakan hukum pemilu dengan memperjelas norma, memperluas subjek hukum menjadi setiap orang sebagai pemberi dan penerima, serta menyelaraskan regulasi pemilu legislatif dan kepala daerah.