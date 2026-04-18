KPK Temukan Praktik Fraud di Pasar Modal, Saham Nasabah Dijual Tanpa Izin

Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jaksel. (Foto: Antara).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya berbagai praktik kecurangan (fraud) di sektor pasar modal yang berpotensi merugikan investor, terutama kalangan ritel.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Kunto Ariawan, menyebut salah satu bentuk pelanggaran yang ditemukan adalah penyalahgunaan rekening dana nasabah hingga penjualan saham tanpa persetujuan.

“Dalam kasus penyalahgunaan dana atau efek nasabah, terdapat praktik penggunaan rekening dana nasabah tanpa izin, bahkan menjual saham nasabah tanpa instruksi sah,” kata Kunto dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2026).

Ia menegaskan, praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan investor, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pasar modal serta berdampak pada kredibilitas perekonomian nasional.

Karyawan mengamati layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Selain itu, KPK juga menemukan indikasi manipulasi dalam aktivitas perdagangan saham. Modus yang terjadi antara lain transaksi berlebihan untuk mengejar komisi, rekayasa penutupan harga, hingga manipulasi pasar melalui transaksi semu dan penyebaran informasi yang tidak benar.

“Ini berpotensi merugikan investor ritel dan merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal,” ucap Kunto.

KPK menilai praktik fraud di sektor ini perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, mengingat dampaknya yang luas terhadap stabilitas dan integritas pasar keuangan.