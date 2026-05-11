KPK Ultimatum Heri 'Black' Kooperatif Penuhi Panggilan Penyidik

Ukuran Font Kecil Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan pengusaha asal Semarang, Heri Setiyono, agar kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

KPK sedianya menjadwalkan pemeriksaan pengusaha yang berjuluk 'Heri Black' itu pada Jumat (8/5/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut Heri tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Heri Black sedianya bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait importasi barang di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

"Memang yang pasti pekan kemarin KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada saudara HS, dan saudara HS tidak hadir. Penyidik juga belum mendapatkan konfirmasi alasan dari ketidakhadiran tersebut. Tentu kami nanti akan telusuri, kita akan komunikasikan ketidakhadiran tersebut," kata Budi, di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Budi menegaskan keterangan Heri Black, pengusaha yang juga disebut crazy rich Semarang itu, sangat dibutuhkan penyidik agar kasus suap terkait importasi barang ini bisa terbongkar hingga ke akar.

"Kami mengimbau kepada setiap saksi yang dipanggil dan dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan agar kooperatif. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi berguna bagi proses penyidikan sehingga memberikan keterangan, mengungkap perkara ini seterang-terangnya," ucap Budi.

Budi juga memastikan akan memberi informasi terkait jadwal pemeriksaan Heri Black selanjutnya.

Dugaan Pejabat Bea Cukai Terima Duit 'Panas'

Pada hari yang sama Heri Black dipanggil, KPK juga memeriksa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Ditjen Bea Cukai, Ahmad Dedi. Dedi diperiksa karena adanya dugaan yang bersangkutan menerima duit 'panas' terkait importasi barang.

Ahmad Dedi diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi terkait pengurusan impor barang. Penyidik menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari pihak swasta kepada yang bersangkutan.

"Ada dugaan penerimaan oleh yang bersangkutan dalam pengurusan bea atau importasi barang. Nah, ini masih terus didalami," ucap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di kantornya, Jumat (8/5/2026).

