KPK Ungkap Adanya Pengumpulan 'Jatah' untuk Pejabat DJKA

Jubir KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025). (Foto: inilah.com/Rizki Aslendra)

Ukuran Font Kecil Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan pengumpulan 'jatah' dari proyek pengadaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dugaan KPK, jatah atau fee proyek tersebut dikumpulkann oleh salah seorang oknum karyawan PT Len Railway System, Ushadi Laksana.

Penyidik KPK, Jumat (8/5/2026) kemarin, memang memanggil Ushadi untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub. Ushadi memenuhi panggilan tersebut.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam pemeriksaan penyidik mengonfirmasi perihal dugaan pengumpulan fee proyek kepada Ushadi. Yang mana, fee proyek tersebut kemudian diberikan kepada oknum pejabat Kemenhub.

"Dalam pemeriksaan penyidik mendalami pengetahuan saksi (Ushadi) soal dugaan pengumpulan fee proyek yang dilakukan oleh saksi, yang kemudian dari fee-fee proyek yang sudah terkumpul itu kemudian juga diduga untuk diberikan kepada pihak-pihak di Kementerian Perhubungan," kata Budi, di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/5/2026).

Budi menyebut penyidik KPK menyakini bahwa Ushadi memiliki peran khusus dalam pengumpulan fee proyek tersebut.

"Artinya yang bersangkutan ini atas pengetahuannya memang diduga berperan dalam proses pengumpulan fee proyek itu. Artinya ada peran yang bersangkutan ya secara individunya," ucap Budi.

Lebih lanjut Budi mengatakan, dalam menyelidiki dugaan pengumpulan fee proyek DJKA ini penyidik KPK tak akan berpangku pada kesaksian Ushadi.

"Nah ini masih akan terus didalami, tentu penyidik juga masih membutuhkan keterangan dari saksi-saksi lain untuk mempertebal keterangan dari saksi hari ini," ucap Budi.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi terkait proyek jalur kereta api di lingkungan DJKA ini terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023. Kala itu, penyidik KPK menggerebek sejumlah tempat yang tersebar di Jakarta, Depok Jawa Barat, Semarang dan Surabaya.

Total ada 25 orang yang diamankan tim KPK dalam OTT tersebut. Dengan rincian, 16 orang diamankan di Jakarta dan Depok, 8 orang di Semarang, dan 1 orang lainnya di Surabaya.

Selain mengamankan puluhan orang, tim KPK juga menyita sejumlah barang bukti, yakni uang sekitar Rp 2,027 Miliar, USD 20.000, kartu debit senilai Rp 346 juta, serta saldo pada rekening bank senilai Rp 150 juta. Total uang yang disita mencapai setara Rp 2,823 Miliar.

Setelah dilakukan gelar perkara, KPK kemudian menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Di mana, 4 orang diduga sebagai pihak pemberi suap dan 6 lainnya sebagai pihak penerima suap.

Para tersangka, di antaranya:

Pihak Pemberi

1. Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung

2. Muchamad Hikmat, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma

3. Yoseph Ibrahim, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023

4. Parjono), Vice President PT KA Manajemen Properti

Pihak Penerima

1. Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA

2. Bernard Hasibuan, PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng)

3. Putu Sumarjaya, Kepala BTP Jabagteng

4. Achmad Affandi, PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKA Sulsel)

5. Fadliansyah, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian DJKA

6. Syntho Pirjani Hutabarat, PPK BTP Jabagbar