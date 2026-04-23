KPK Sebut Rekomendasi Pembatasan Jabatan Ketum Berdasarkan Konsultasi Parpol

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menegaskan, kajian terkait tata kelola partai politik yang disusunnya tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melibatkan berbagai pihak, termasuk partai politik.

Ia mengatakan pelibatan partai politik dilakukan untuk memperoleh pandangan yang objektif terkait kondisi yang terjadi di internal parpol.

“Jadi dalam proses kajian ini KPK juga sudah melibatkan partai politik ya untuk mendapatkan pandangan-pandangan fakta-fakta secara objektif dari POV kawan-kawan di partai politik. Sehingga itu juga tidak hanya berasal dari satu atau dua perspektif saja,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, melalui pelibatan tersebut, KPK dapat mengidentifikasi berbagai persoalan yang benar-benar dialami dalam proses politik di partai.

“Sehingga bisa memberikan poin-poin yang secara objektif memang dialami, dirasakan ya dalam proses-proses yang mereka lalui di partai politik tersebut,” ujarnya.

Menurut Budi, hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar bagi KPK untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam kerangka pencegahan korupsi di sektor politik.

“Dan tentunya karena ini memang ranahnya pencegahan sifatnya adalah dari hasil kajian tersebut maka kemudian KPK memberikan rekomendasi perbaikan,” jelas Budi.

KPK berharap para pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut, serta membuka ruang pembahasan lebih lanjut.

Ia menambahkan, upaya pencegahan korupsi di sektor politik melibatkan berbagai elemen, tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat sebagai pemilih dan penyelenggara pemilu.

“Karena tentunya kita semua seluruh entitas yang terlibat dalam proses-proses politik tidak hanya dari partai politik, tapi juga masyarakat sebagai pemilih kemudian juga para penyelenggara. Misalnya dari Bawaslu dan juga KPU ini juga menjadi bagian elemen yang terus KPK berikan sudut pandang-sudut pandang pencegahan korupsi,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode. Usulan ini muncul dalam kajian terkait tata kelola partai politik yang disusun Direktorat Monitoring KPK.

Dalam kajian tersebut, KPK menilai belum terdapat standar sistem kaderisasi yang terintegrasi di partai politik. Karena itu, pembatasan masa jabatan dinilai penting untuk memastikan proses regenerasi kepemimpinan berjalan.

“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan,” demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK, dikutip Kamis (23/4/2026).

Selain itu, KPK juga mendorong Kementerian Dalam Negeri menyusun standardisasi sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan bantuan keuangan partai politik (banpol).

“Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berdasarkan kaderisasi,” jelasnya.