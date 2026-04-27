KPK Usul Ketum Parpol 2 Periode, Cak Imin: Usulan Bagus, Tapi tak Didukung Undang-Undang

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Senin (27/04/2026).(Foto: inilah.com/Clara Anna Scholastica)

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar merespons kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode.

Dia mengaku hal itu merupakan usulan bagus, namun undang-undang masih memberikan keleluasaan.

"Ya, usulan yang bagus. Tapi undang-undang masih memberikan keleluasaan," ujar Cak Imin di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Senin (27/04/2026).

Meskipun begitu, Cak Imin berpandangan bahwa internal parpol memberikan keterbukaan untuk melakukan pemilihan Ketum. Hal itu dikarenakan parpol memegang prinsip demokrasi.

"Yang kedua, demokrasi juga memberikan ruang kepada proses pemilihan internal yang sangat terbuka dan demokratis," kata dia.

Sebelumnya, KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode. Usulan ini muncul dalam kajian terkait tata kelola partai politik yang disusun Direktorat Monitoring KPK.

Dalam kajian tersebut, KPK menilai belum terdapat standar sistem kaderisasi yang terintegrasi di partai politik. Karena itu, pembatasan masa jabatan dinilai penting untuk memastikan proses regenerasi kepemimpinan berjalan.

"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan,” berikut pernyataan Direktorat Monitoring KPK, dikutip Kamis (23/4/2026).

Selain itu, KPK juga mendorong Kementerian Dalam Negeri menyusun standardisasi sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan bantuan keuangan partai politik (banpol).

“Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berdasarkan kaderisasi.”