KPK Usul Masa Jabatan Ketum Parpol Maksimal 2 Tahun

Potret bendera parpol memenuhi badan jalan di Ibu Kota Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode. Usulan ini muncul dalam kajian terkait tata kelola partai politik yang disusun Direktorat Monitoring KPK.

Dalam kajian tersebut, KPK menilai belum terdapat standar sistem kaderisasi yang terintegrasi di partai politik. Karena itu, pembatasan masa jabatan dinilai penting untuk memastikan proses regenerasi kepemimpinan berjalan.

“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan,” berikut pernyataan Direktorat Monitoring KPK, dikutip Kamis (23/4/2026).

Selain itu, KPK juga mendorong Kementerian Dalam Negeri menyusun standardisasi sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan bantuan keuangan partai politik (banpol).

“Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berdasarkan kaderisasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, KPK menilai perlu adanya revisi pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 terkait keanggotaan partai politik. Dalam usulan tersebut, struktur keanggotaan diatur lebih berjenjang, yakni terdiri dari anggota muda, madya, dan utama.

Tak hanya itu, persyaratan kader yang akan maju sebagai bakal calon anggota DPR dan DPRD juga diusulkan diatur secara jelas dan berjenjang dalam undang-undang. Misalnya, calon anggota DPR berasal dari kader utama, sementara calon DPRD provinsi berasal dari kader madya.

KPK juga mengusulkan agar persyaratan bagi bakal calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah tidak hanya bersifat demokratis dan terbuka, tetapi juga berasal dari sistem kaderisasi partai.

Selain itu, perlu ditambahkan syarat batas waktu minimal keanggotaan dalam partai sebelum seseorang dapat dicalonkan dalam kontestasi politik.