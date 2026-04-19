KPK Yakin Angka Penindakan Korupsi di DPRD Bisa Turun, Asal…

Ketua KPK, Setyo Budiyanto kepada awak media di Kantor Kemen PAN-RB, Jakarta, Selasa (24/2/2026).(Foto: inilah.com/Rizki Aslendra)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya penguatan pencegahan korupsi di daerah dengan melibatkan peran aktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional di Akademi Militer, Magelang, Jumat (17/4/2026).

Dalam pemaparannya, Setyo menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Ia mendorong pendekatan pencegahan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD di tingkat daerah.

"Kalau Bapak-Ibu semua ini sepakat untuk kita lakukan bersama-sama, maka saya yakin penindakan itu angkanya akan semakin turun," kata Setyo dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Peran tersebut dinilai krusial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Setyo juga menilai penguatan sistem pencegahan korupsi di daerah masih perlu ditingkatkan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang berbasis integritas untuk menekan potensi penyimpangan.

Ia mengingatkan bahwa dampak korupsi tidak hanya menyasar keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik, pembangunan, hingga kesejahteraan masyarakat.

“Korupsi itu bukan sekadar kejahatan, tapi mencuri masa depan dan hak anak cucu kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Setyo menyebut integritas menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah, termasuk dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Lemhannas RI menggelar kegiatan KPPD yang diikuti para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia pada 15–19 April 2026.

Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas pimpinan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.

“Peserta didorong menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan agen perubahan,” jelasnya.