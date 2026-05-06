KPRP Usul Jalur Karier Ketat untuk Calon Kapolri, Begini Skemanya

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri memberikan keterangan dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026). (Foto: Antara/Nadia Putri Rahmani)

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengusulkan penyusunan jalur karier yang lebih terstruktur bagi calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Rekomendasi ini dinilai penting untuk memastikan figur pimpinan Polri memiliki pengalaman panjang dan kesiapan yang matang.

Anggota KPRP, Ahmad Dofiri, menjelaskan bahwa jenjang karier menjadi aspek kunci dalam menyiapkan calon Kapolri yang berkualitas. Menurutnya, proses menuju pucuk pimpinan Polri harus dibangun secara sistematis.

“Supaya nanti orang menjadi kapolri, karena berkaitan dengan pangkat tadi ya, itu yang dibangun adalah career path atau jenjang kariernya,” kata Dofiri dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu.

Ia memaparkan, seorang perwira yang ingin mencapai level pimpinan tertinggi idealnya telah memiliki masa dinas sekitar 25 tahun, serta menempuh pendidikan lanjutan seperti Sespimti Polri dan Lemhannas RI. Selain itu, pengalaman sebagai perwira tinggi selama sedikitnya 11 tahun juga dinilai penting.

“Dengan masa dinas tersebut, diharapkan calon memiliki pengalaman yang kaya, matang, dan mumpuni,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dofiri menguraikan tahapan karier yang direkomendasikan. Pada fase awal sebagai jenderal bintang satu, personel akan menempati posisi strategis di bidang operasional maupun pembinaan, seperti direktur atau kepala biro.

Setelah sekitar 1,5 tahun, personel diproyeksikan mengisi posisi wakil kepala kepolisian daerah (wakapolda). Tahap berikutnya, yang bersangkutan kembali ditarik ke Mabes Polri atau Lemdiklat untuk menempati posisi jenderal bintang dua.

“Jadi, orang menjadi bintang dua itu paling tidak sudah mengenyam jabatan selama 3 tahun dengan career path tadi minimal dua jabatan, yaitu menjadi direktur atau kepala biro dan menjadi wakapolda,” katanya.

Pada level bintang dua, personel akan menjabat sebagai kepala kepolisian daerah (kapolda) selama kurang lebih tiga tahun. Setelah itu, mereka diproyeksikan mengisi jabatan asisten Kapolri selama sekitar 1,5 tahun sebelum naik ke pangkat bintang tiga.

“7,5 tahun setelah itu baru dia matang pejabat ini. Jadilah bintang 3,” ujarnya.

Setelah mencapai pangkat bintang tiga, masa jabatan diperkirakan berlangsung sekitar satu tahun. Selanjutnya, jika dipercaya menjadi Kapolri, masa jabatan ideal berkisar antara dua hingga tiga tahun sebelum memasuki masa pensiun, yang umumnya pada usia 58 tahun.

“Di Kapolri itu kira-kira 2-3 tahun idealnya seperti itu. Ini supaya regenerasinya juga bagus. Nah, itu career path. Jadi, tidak ada pembatasan jabatan Kapolri,” ucapnya.

Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari laporan akhir KPRP yang telah diserahkan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, oleh Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sekaligus anggota KPRP, Yusril Ihza Mahendra, menyebut rekomendasi tersebut bersifat strategis dan berpotensi mendorong perubahan besar, termasuk kemungkinan revisi Undang-Undang Kepolisian.