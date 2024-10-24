KPUD Jakarta Ubah Tata Letak Pengawas TPS dan Tempat Prioritas Bagi Difabel

Anggota KPU DKI Jakarta Dody Mijaya saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 di GOR Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Mijaya menyebut ada perubahan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tempat duduk pemilih prioritas dalam pemilihan tahun 2024 ini.

Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 di GOR Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

“Layout (tata letak) desain TPS untuk pengawas TPS sesuai dengan masukan Bawaslu diakomodir oleh KPU, berada di belakang KPPS 4 dan 5 dan di belakang ketua KPPS sehingga bisa mengawasi dan mencatat pemilih yang hadir,” kata Dody.

KPUD Jakarta juga memperhatikan tempat duduk untuk pemilih prioritas seperti lansia, ibu hamil dan juga pemilih disabilitas. Nantinya mereka akan diutamakan sehingga tak perlu menunggu antrian saat pencoblosan mendatang.

“Jadi ada priority seat untuk pemilih-pemilih yang memiliki kekhususan atau prioritas dalam penggunaan surat suara,” tuturnya.

Selain itu, Dody menambahkan pihaknya juga melakukan simulasi penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dan alat penggandaan di TPS.

KPUD Jakarta berharap para penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc mampu memahami dan simulasi ini menjadi panduan agar kegiatan di 27 November mendatang berjalan lancar.

“Nanti kita akan lihat evaluasi, faktornya apa, sebabnya apa, kita harus lakukan antisipasi. Akan ada pencermatan baik dari pemahaman KPPS, waktu yang digunakan untuk pemilih dari hadir ke TPS, antri sampai nanti waktu menggunakan pemungutan dan penggunaan suara per waktu berapa menit,” jelas Dody.