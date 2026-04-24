Krisis Energi Terburuk Sepanjang Sejarah: Dampak Perang AS-Iran dan Blokade Selat Hormuz

Dunia kini berada di ambang kelumpuhan energi paling dahsyat dalam sejarah modern. Eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran, yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, telah memicu gangguan pasokan minyak mentah terbesar yang pernah tercatat.

​Berdasarkan data Badan Energi Internasional (IEA) dan Departemen Energi AS yang diolah Reuters, krisis kali ini melampaui skala guncangan energi pada era 1970-an maupun Perang Teluk 1991. IEA secara tegas menyebut situasi ini sebagai krisis energi terburuk yang pernah dihadapi dunia.

​"Ini merupakan krisis energi terburuk yang pernah dihadapi dunia," tulis IEA dalam laporan resminya, dikutip Jumat (24/4/2026).

​Kehilangan Pasokan Tembus 12 Juta Barel

​Catatan IEA menunjukkan puncak kehilangan pasokan dalam konflik saat ini menembus angka 12 juta barel per hari (bph). Angka ini setara dengan 11,5 persen dari total permintaan minyak global yang diperkirakan mencapai 104,3 juta bph tahun ini.

​Sebagai perbandingan, data historis menunjukkan betapa masifnya guncangan saat ini:

​ Embargo Minyak Arab (1973-1974): Kehilangan 4,5 juta bph.

​ Revolusi Iran (1978-1979): Kehilangan 5,6 juta bph.

​ Perang Teluk (1991): Kehilangan 4,3 juta bph.

​Invasi Rusia ke Ukraina (2022): Penurunan produksi hanya sekitar 1 juta bph.

​Selama 52 hari konflik berlangsung, total pasokan yang hilang dari pasar global diperkirakan telah mencapai 624 juta barel. Angka ini diprediksi akan terus membengkak mengingat pemulihan infrastruktur energi memerlukan waktu yang tidak sebentar meski tensi geopolitik menurun.

​Efek Domino: Gas Alam dan Sektor Hilir Lumpuh

​Berbeda dengan krisis minyak masa lalu, konflik saat ini menghantam seluruh rantai pasok energi secara serentak. Penutupan Selat Hormuz tidak hanya menyumbat aliran minyak mentah, tetapi juga menghentikan sekitar seperlima produksi Gas Alam Cair (LNG) global yang berasal dari Qatar.

​Dampaknya merembet ke sektor hilir. Kilang-kilang di kawasan Teluk terhenti operasinya, memicu kelangkaan akut pada bahan bakar jet (jet fuel) dan diesel di pasar internasional. Tak berhenti di situ, pasokan pupuk dunia pun terancam karena gas alam merupakan bahan baku utama produksi amonia.

​Jalur Vital Terputus, Produsen Lain tak Berdaya

​Situasi kian pelik karena negara produsen dengan kapasitas cadangan besar, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), kali ini tidak mampu berbuat banyak. Terganggunya Selat Hormuz sebagai jalur nadi utama perdagangan energi membuat pasokan mereka tidak bisa menjangkau pasar global.

​Krisis ini juga mengubah peta kerentanan geografis. Jika pada embargo 1973 Amerika Serikat menjadi korban utama, kini tekanan terberat justru dirasakan oleh negara-negara di Asia dan Afrika. Kelangkaan bahan bakar di wilayah tersebut mulai memicu gangguan ekonomi yang serius.

​Meskipun secara kumulatif dampak Revolusi Iran (1978-1981) masih mencatat rekor penurunan produksi rata-rata jangka panjang sebesar 3,9 juta bph selama tiga tahun, krisis 2026 ini memberikan daya kejut yang lebih instan dan merusak karena kompleksitas rantai dagang global saat ini.

​Dunia kini hanya bisa menunggu: apakah diplomasi mampu membuka kembali gerbang Hormuz, ataukah ekonomi global harus bersiap menghadapi resesi akibat kekeringan energi yang berkepanjangan.