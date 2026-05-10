Krisis Obat di Gaza: Ratusan Pasien Thalassemia Harus Bertaruh Nyawa

Penderitaan warga sipil di Jalur Gaza kian mencapai titik nadir. Tak hanya menghadapi ancaman bom, ratusan pasien Thalassemia di wilayah kantong tersebut kini harus berjuang setiap harinya hanya untuk bertahan hidup di tengah kelangkaan obat-obatan dan hancurnya infrastruktur kesehatan.

Bertepatan dengan momentum Hari Thalassemia Sedunia, sejumlah sumber medis di Gaza melaporkan bahwa perjalanan pengobatan para pasien telah berubah menjadi perjuangan hidup-mati yang sangat memilukan. Krisis ini dipicu oleh terhentinya pasokan obat-obatan khusus, menipisnya persediaan alat uji laboratorium, serta keterbatasan unit darah untuk transfusi.

Kondisi ini diperparah dengan hancurnya pusat-pusat medis spesialis akibat serangan militer, kondisi sosial yang kian memburuk, hingga pola pengungsian berulang yang dialami para pasien.

Angka Kematian Terus Bertambah

Data medis menunjukkan dampak fatal dari lumpuhnya sistem kesehatan di Gaza. Dari total 334 pasien Thalassemia yang tercatat sebelum eskalasi, sebanyak 50 orang dilaporkan telah meninggal dunia selama periode agresi Israel.

Sementara itu, 47 pasien lainnya dilaporkan berhasil meninggalkan Jalur Gaza untuk mendapatkan perawatan di luar negeri. Saat ini, tersisa 237 pasien Thalassemia yang masih terjebak di dalam Gaza, yang terdiri dari 52 anak-anak di bawah usia 12 tahun dan 185 pasien dewasa.

Tanpa akses pengobatan yang stabil, para pasien ini berada dalam risiko komplikasi berat. Penghancuran infrastruktur laboratorium oleh militer Israel juga mengakibatkan minimnya alat uji untuk pemeriksaan pencegahan, diagnostik, maupun terapeutik.

Ancaman Mundurnya Layanan Kesehatan Preventif

Otoritas medis memperingatkan bahwa situasi ini bukan sekadar krisis jangka pendek. Penghancuran fasilitas diagnostik dikhawatirkan akan memunculkan banyak kasus yang tidak terdiagnosis. Hal ini berpotensi merusak kerja keras dan upaya layanan kesehatan preventif yang telah dibangun selama berpuluh-puluh tahun di Palestina.

"Ketiadaan pemeriksaan rutin dan pengobatan yang memadai dapat mengakibatkan lonjakan kasus baru yang tidak terpantau, yang pada akhirnya akan mengacaukan seluruh sistem perawatan kesehatan di masa depan," ungkap sumber medis tersebut.

Mengenal Thalassemia: Penyakit Kurang Darah Kronis

Sebagai informasi, Thalassemia merupakan kelainan darah genetik yang disebabkan oleh kurangnya hemoglobin (Hb) normal pada sel darah merah. Hemoglobin berfungsi sebagai pengangkut oksigen ke seluruh tubuh.

Tanpa kadar Hb yang cukup, penderita Thalassemia akan mengalami anemia kronis yang mengakibatkan tubuh mudah lelah, sering mengantuk, hingga sesak napas yang berat. Bagi penderita Thalassemia mayor, transfusi darah rutin dan konsumsi obat pengikat zat besi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar untuk tetap bertahan hidup.

Di Gaza, "harga mati" tersebut kini menjadi sesuatu yang mustahil didapatkan oleh mereka yang sedang berjuang di ambang maut.