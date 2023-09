Krisis Pasokan Chip, Apple Bakal Pangkas Produksi iPhone 13

Apple Inc kemungkinan bakal mengurangi produksi iPhone 13 hingga 10 juta unit karena terdampak kurangnya pasokan chip, Reuters melaporkan Rabu (13/10/2021).



Perusahaan teknologi asal AS itu diperkirakan akan memproduksi 90 juta unit model iPhone baru pada akhir tahun ini.



Apple mengatakan bahwa jumlah unit produksinya akan lebih rendah karena pemasok chip termasuk Broadcom Inc dan Texas Instruments tengah berjuang untuk mengirimkan komponen.



Saham Apple sempat turun 1,2 persen, sementara saham Texas Instruments dan Broadcom masing-masing turun sekitar 1 persen.



Apple menolak berkomentar. Broadcom dan Texas Instruments juga tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.



Pada Juli lalu, Apple memperkirakan pertumbuhan pendapatan yang melambat dan mengatakan kekurangan chip, yang mulai memukul kemampuannya untuk menjual Mac dan iPad, juga akan menghambat produksi iPhone.



Texas Instruments juga memberikan prospek pendapatan yang lemah bulan itu, mengisyaratkan kekhawatiran pasokan chip untuk sisa tahun ini.



Krisis chip telah memberikan tekanan besar pada industri dari otomotif hingga elektronik, menyebabkan banyak pembuat mobil untuk sementara menangguhkan produksi.



Dengan daya beli yang besar dan perjanjian pasokan jangka panjang dengan vendor chip, Apple telah mengatasi krisis pasokan lebih baik daripada banyak perusahaan lain.



Beberapa analis memperkirakan bahwa lini iPhone 13 yang dirilis pada September lalu akan memiliki tahun penjualan yang kuat karena konsumen ingin meningkatkan perangkat untuk jaringan 5G.



Direktur riset Counterpoint Research, Jeff Fieldhack, mengatakan bahwa pemotongan produksi Apple yang dilaporkan juga bisa menjadi bagian dari proses peluncuran normal pembuat iPhone dari perangkat pemesanan berlebih yang dipersiapkan untuk pelanggan awal yang terburu-buru.



Fieldhack menyebut penjualan iPhone 13 tampak sehat dan lebih tinggi dari iPhone 12 tahun lalu, dan Counterpoint tidak mengubah perkiraannya dari 85 juta menjadi 90 juta penjualan iPhone 13 untuk kuartal keempat.