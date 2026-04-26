Krisis Selat Hormuz: Stok Avtur California Anjlok, Sinyal Bahaya Penerbangan Global

Konflik Timur Tengah memicu penurunan stok bahan bakar jet di California lebih dari 25 persen. (Foto: Los Angeles Times)

Gejolak geopolitik di Timur Tengah bukan lagi sekadar isu regional. Dampaknya kini merambat tajam ke nadi ekonomi dunia, khususnya sektor energi. Negara bagian California, Amerika Serikat, tengah menghadapi situasi krusial menyusul anjloknya stok bahan bakar jet (avtur) hingga lebih dari 25 persen.

Data California Energy Commission mencatat, persediaan bahan bakar jet di wilayah tersebut kini menyusut ke angka 2,6 juta barel, jauh di bawah puncak stok tahun lalu yang sempat menyentuh 3,5 juta barel. Ini merupakan level terendah sejak 2023, memberikan tekanan hebat pada rantai pasok energi di negara bagian dengan ekonomi terbesar di Amerika Serikat tersebut.

Ketergantungan Impor dan Kerentanan Geografis

Meski memiliki kapasitas kilang yang mumpuni, California tak bisa berdiri sendiri. Ketergantungan mereka terhadap minyak mentah impor kian meningkat. Data terbaru menunjukkan hanya 23 persen pasokan minyak mentah yang berasal dari produksi domestik, sementara 61 persen sisanya bergantung pada impor luar negeri.

Posisi geografis California yang terisolasi dari jaringan pipa nasional AS memperparah risiko. Gangguan sedikit saja pada jalur distribusi global langsung memukul ketersediaan energi di sana.

Ancaman Nyata: Tiket Mahal dan Pembatalan Penerbangan

Kondisi ini menjadi alarm bagi sektor penerbangan. Menjelang musim liburan panas, maskapai dihadapkan pada dua pilihan sulit: membatalkan penerbangan atau menaikkan harga tiket untuk menutupi biaya operasional yang membengkak.

Kekhawatiran bahkan meluas hingga ke agenda internasional besar, seperti Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara. Kelancaran mobilitas internasional selama perhelatan tersebut kini berada dalam bayang-bayang ketidakpastian pasokan bahan bakar.

"Gangguan pasokan energi global adalah ancaman langsung bagi pariwisata dan transportasi dunia," ungkap Mike Duignan, analis dari Universitas Paris 1 Pantheon-Sorbonne.

Dampak Global: Dari Iran hingga Eropa

Situasi di California hanyalah puncak gunung es. Sejak ketegangan memuncak di Selat Hormuz—jalur vital yang mengalirkan 20 persen minyak dunia—pasar energi global langsung terdistorsi. Harga minyak mentah sempat menembus angka US$100–US$106 per barel, memicu lonjakan harga bensin di AS hingga melewati level US$4 per galon.

Di Eropa, situasinya tak kalah pelik. Kawasan yang sangat bergantung pada impor energi ini kini berada dalam status waspada. Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA), Fatih Birol, memperingatkan bahwa cadangan bahan bakar jet di sejumlah negara Eropa mungkin hanya tersisa untuk hitungan pekan jika gangguan suplai tidak segera pulih.

Energi: Arena Baru Geopolitik Modern

Kenaikan harga energi ini kini menjadi pemicu inflasi masif. Biaya logistik, transportasi, hingga harga bahan pokok ikut terduduk lemas akibat mahalnya ongkos distribusi.

Krisis ini menegaskan satu realita pahit: stabilitas ekonomi global saat ini sangat rapuh terhadap gangguan di satu titik geopolitik. Avtur dan bensin bukan lagi sekadar komoditas pasar, melainkan indikator utama stabilitas sebuah negara.

Di tengah dinamika konflik yang terus berkembang, energi telah menjadi arena pertarungan paling krusial dalam geopolitik modern.