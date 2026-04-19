Krisis Sewa Mencekik, Ribuan Warga London Turun ke Jalan Tuntut Rumah Terjangkau

Ribuan warga menggelar Demonstrasi Perumahan Nasional di London, Inggris, Sabtu (18/4/2026). Mereka menuntut pembatasan harga sewa dan menyindir kebijakan PM Inggris Keir Starmer.

Pusat kota London berubah menjadi lautan massa. Ribuan orang turun ke jalan pada Sabtu (18/4/2026) waktu setempat, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran bertajuk 'Demonstrasi Perumahan Nasional'. Mereka mendesak pemerintah Inggris segera turun tangan mengatasi krisis perumahan, menetapkan harga yang terjangkau, serta memberlakukan pengendalian harga sewa yang dinilai sudah tidak masuk akal.

Massa yang terdiri dari puluhan serikat pekerja, asosiasi penyewa, kelompok mahasiswa, hingga organisasi masyarakat sipil lainnya mulai memadati kawasan Soho Square sejak pukul 13.00 waktu setempat.

Dalam aksinya, para demonstran membentangkan berbagai spanduk bernada protes keras. Salah satu yang paling mencolok bertuliskan, "Rumah untuk rakyat, bukan keuntungan", sebuah pesan lugas yang menuntut pembekuan harga sewa hunian.

Beban Sewa Meroket Pascapandemi

Pihak penyelenggara aksi membeberkan fakta pahit yang tengah dihadapi warga kelas pekerja. Sejak pandemi COVID-19 melanda, rata-rata harga sewa properti di Inggris telah melonjak tajam hingga hampir sepertiganya.

Kondisi ini diperparah dengan realitas kelam di lapangan. Banyak keluarga di London dan kota-kota besar lainnya terpaksa bertahan hidup di hunian sewa yang jauh dari kata layak. Lebih ironis lagi, Inggris saat ini tercatat sebagai negara dengan jumlah tunawisma tertinggi di antara deretan negara maju lainnya.

"Sistem perumahan lain dimungkinkan. Kita bisa mendapatkan rumah yang terjangkau dan aman," tegas perwakilan penyelenggara dalam pernyataan resminya di tengah kerumunan massa.

Sindir PM Keir Starmer

Aksi protes ini tidak hanya berhenti pada orasi. Massa kemudian bergerak long march menyusuri jalanan pusat kota London. Kekecewaan terhadap pemerintah ditunjukkan secara teatrikal melalui replika boneka Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, yang diarak oleh peserta aksi.

Demonstran secara terbuka menuduh kabinet pemerintahan saat ini telah bersekongkol dengan para pemilik properti besar dan mengabaikan nasib rakyat kecil yang tercekik biaya hidup.

Meski diwarnai dengan kritik tajam dan jumlah massa yang masif, aksi unjuk rasa ini berjalan kondusif. Puluhan aparat kepolisian yang dikerahkan untuk mengawal jalannya demonstrasi melaporkan tidak ada insiden anarkis atau kerusuhan hingga massa membubarkan diri.