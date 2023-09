Krisis Taiwan Bakal Memecah Belah ASEAN

Balon mata-mata yang diduga milik China melayang ke laut setelah ditembak jatuh di lepas pantai di Surfside Beach, Carolina Selatan, AS. [foto: Reuters]

Konflik terbaru China dengan Amerika Serikat (AS) gara-gara dugaan balon pengintai China di langit AS kembali meningkatkan ketegangan. Peristiwa ini hanya menegaskan rapuhnya perdamaian di Selat Taiwan. Negara-negara Asia Tenggara akan menghadapi dilema dan keutuhannya bakal terancam jika konflik makin meruncing.

Survei telah dilakukan di negara-negara Asia Tenggara tahun 2023 yang menyoroti dilema yang akan dihadapi negara-negara di kawasan ini jika terjadi konflik di Selat Taiwan. Orang Asia Tenggara sangat sadar bahwa mereka tidak dapat diisolasi dari dampak konflik Taiwan. Mayoritas khawatir konflik semacam itu akan mengguncang kawasan (43,3 persen) dan memaksa negara mereka untuk berpihak (28,7 persen).

William Choong dan rekannya Hoang Thi Ha, dalam komentarnya yang dimuat pertama kali di blog Institut Fulcrum mengungkapkan, dibandingkan dengan perang Rusia melawan Ukraina, pertaruhan atas Taiwan jauh lebih tinggi untuk Asia Tenggara. Hal ini mengingat ada lebih dari 700 ribu pekerja migran Asia Tenggara di pulau itu.

Taiwan sangat terintegrasi ke dalam rantai pasokan regional, merupakan raksasa pembuat chip, dan berada di jalur strategis transportasi serta komunikasi. Setiap konflik lintas selat antara China dan Taiwan (dan AS) akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan membahayakan stabilitas kawasan.

"Namun, ruang gerak tanggapan negara-negara Asia Tenggara terhadap konflik Taiwan terbatas. Banyak analis menilai bahwa, dengan menghormati kepentingan inti China dalam masalah Taiwan, sebagian besar negara Asia Tenggara akan berusaha untuk tetap netral," ungkap kedua peneliti dari ISEAS – Yusof Ishak Institute itu.

Opsi netralitas dan tidak menggunakan kekuatan

Dalam survei tercatat 33,5 persen responden Asia Tenggara akan memilih netral jika konflik pecah di Taiwan. Ini adalah opsi peringkat teratas untuk responden dari Brunei, Kamboja, dan Laos, tiga negara yang semakin jatuh ke orbit China secara ekonomi dan geopolitik.

Tanggapan peringkat teratas di semua negara Asia Tenggara adalah “Menentang penggunaan kekuatan melalui tindakan diplomatik” (45,6 persen). Mayoritas responden dari Indonesia, Vietnam, Singapura, Myanmar, Filipina, Malaysia, dan Thailand memilih opsi ini.

Baca Juga: China Beri Sanksi 2 Perusahaan AS Karena Pasok Senjata ke Taiwan

Perlu dicatat bahwa 'Mengadopsi posisi netral' dan 'Menentang penggunaan kekerasan' tidak harus saling eksklusif dalam praktiknya. Yang pertama berkonotasi sikap reaktif dan pasif, sedangkan yang kedua lebih proaktif didasarkan pada prinsip tidak menggunakan kekuatan dan penyelesaian secara damai.

Sebagai catatan, opsi 'Menunjukkan dukungan untuk China' memperoleh suara paling sedikit, hanya 2,7 persen di seluruh wilayah. Lebih banyak responden dari Kamboja (9 persen) dan Laos (6,5 persen) memilih opsi ini, tetapi jumlah mereka tetap sangat rendah.

China tidak akan menyambut hangat hasil survei ini, karena menunjukkan sedikit keinginan di antara orang Asia Tenggara untuk melihat China mencapai penyatuan kembali dengan Taiwan melalui cara-cara paksa.

"Meskipun semua negara Asia Tenggara menganut apa yang disebut kebijakan Satu China dan mengakui bahwa Republik Rakyat China adalah satu-satunya perwakilan China, ini tidak berarti mereka setuju dengan penggunaan kekuatan China untuk merebut kembali Taiwan," ungkap peneliti tersebut yang tulisannya juga dimuat di CNA.

Pernyataan resmi mereka mencerminkan berbagai tingkat penerimaan: Singapura 'menentang langkah sepihak untuk mengubah status quo' sementara Kamboja 'dengan tegas mendukung setiap upaya China untuk mencapai penyatuan kembali nasional'. Posisi kolektif ASEAN lebih mengutamakan penyelesaian secara damai, sebagaimana tercermin dalam pernyataan menteri luar negeri ASEAN pada Agustus 2022.

Anomali sikap Filipina

Survei menunjukkan Filipina sebagai outlier yang paling mungkin dalam kontingensi Taiwan. Dua puluh dua persen responden Filipina memilih opsi 'Memfasilitasi dukungan militer untuk Taiwan'.

Persentase ini menempati urutan tertinggi di antara semua negara ASEAN, jauh di atas rata-rata regional sebesar 6,3 persen. Namun, ini masih lebih rendah dari lebih dari 54 persen responden Filipina yang memilih 'Menentang penggunaan kekuatan melalui jalur diplomatik'.

Baca Juga: Jenazah Pekerja Migran Korban Perkelahian Antarkelompok di Taiwan Tiba di Tanah Air

Tampaknya pemerintahan Marcos Jr melampaui pandangan mayoritas responden Filipina. Pada 2 Februari, Manila memberi AS akses ke empat pangkalan baru di atas lima pangkalan yang ada di bawah Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA) 2014. EDCA memungkinkan untuk pelatihan bersama, pre-positioning peralatan, dan pembangunan fasilitas seperti landasan pacu.

Keterlibatan Manila dalam setiap konflik lintas selat akan sangat penting. Lihat saja, Pulau Luzon paling utara terletak hanya 200 km dari Taiwan. Pangkalan EDCA dapat menampung sistem rudal dan artileri serta unit Korps Marinir AS yang sangat mobile, yang semuanya dapat dikerahkan untuk melawan invasi ke Taiwan. Duta Besar Filipina untuk Washington DC mengatakan bahwa Manila memberikan akses untuk 'keamanannya sendiri'.

Selat Bashi berada di antara Taiwan dan Filipina, dan berfungsi sebagai rute transit utama antara Laut China Timur dan Laut China Selatan. Bagi China, kendali atas jalur air ini akan membantu mencegah pasukan AS beroperasi di luar Filipina. Seperti yang dikatakan Presiden Ferdinand Marcos Jr baru-baru ini, "Jika memang ada konflik di daerah itu… sangat sulit untuk membayangkan skenario di mana Filipina tidak akan terlibat."

Keputusan Manila untuk memfasilitasi akses AS dalam kontingensi Taiwan akan memberi tekanan signifikan pada Singapura, mitra dekat pertahanan dan keamanan AS. Singapura menjadi tuan rumah Grup Logistik Angkatan Laut AS Pasifik Barat, yang menyediakan logistik dan dukungan untuk Armada Ketujuh.

Singapura mungkin harus mempertimbangkan apakah akan memberikan akses kepada pasukan AS yang menuju ke Selat jika permusuhan pecah antara China dan Taiwan. Meskipun tidak melakukan hal itu dapat secara serius merusak hubungan bilateral Singapura yang telah lama terjalin dengan Washington, memberikan akses dapat menjadi masalah domestik yang memecah belah dan membuat marah Beijing.

Mulai berpikir yang tidak terpikirkan

Masih menurut William Choong dan Hoang Thi Ha, ketegangan yang meningkat atas Selat Taiwan selama setahun terakhir telah memaksa lebih banyak orang Asia Tenggara dalam pembentukan kebijakan-keamanan luar negeri untuk mulai memikirkan hal yang tidak terpikirkan dan berhenti melihat kemungkinan Selat dari pola pikir picik.

Maklum, sebagian besar tidak ingin melihat konflik bersenjata terjadi dan, jika terjadi, terseret ke dalam pusarannya.

Paling tidak, Filipina yang maju ke aliansi yang lebih erat dengan AS akan mempersulit ASEAN untuk mencapai konsensus tentang bagaimana menanggapi secara kolektif dalam kontingensi Taiwan.

Masalah ini akan sangat memecah belah di dalam ASEAN. Ini juga yang harus dipikirkan ASEAN yang saat ini keketuaannya dipegang oleh Indonesia.