Kritik Peradilan Militer, Komnas HAM Minta Menko Yusril Inisiasi TGPF Kasus Air Keras

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto: Inilah.com/Vonita).

Komnas HAM mendukung desakan KontraS agar pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Keterlibatan tim independen dianggap perlu guna menjamin transparansi penyidikan yang saat ini ditangani internal TNI.

Komisioner Komnas HAM, Amiruddin, menyebut ada tiga alasan utama TGPF mendesak dibentuk. Pertama, terkait masalah legitimasi penyidikan di mata publik.

"Pertama penyelidikan dan penyidikan oleh TNI semata-mata atas peristiwa yang menimpa Andrie Yunus akan rendah legitimasinya di mata publik. Sebab ruang untuk publik akan terbatas untuk bisa mengetahui proses dan perkembangan penyidikan. Karena proses penegakan hukum di internal TNI terkesan sangat tertutup," kata Amiruddin, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Faktor kedua berkaitan dengan rekam jejak penanganan kasus hukum dan HAM oleh militer di masa lalu yang sering tidak tuntas. Ketiga, Amiruddin menyoroti regulasi dalam UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer yang dinilai sudah tertinggal dibandingkan norma KUHAP saat ini, khususnya dalam perlindungan saksi dan korban.

"Untuk mengatasi ketiga persoalan itu, ada baiknya Menko Kumham Imipas mengambil inisiatif untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas peristiwa yang menimpa Andrie Yunus ini," ujar Amiruddin.

Menurutnya, TGPF berperan penting untuk memastikan proses hukum tidak hanya menyasar empat pelaku lapangan yang sebelumnya telah diumumkan Danpuspom TNI.

"TGPF akan bisa menjembatani keraguan publik atas penyidikan oleh TNI di satu sisi, dan di sisi lain TGPF akan bisa menjaga transparansi penyidikan di TNI tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, telah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah politik melalui pembentukan TGPF. Menurut Dimas, hambatan legal formal dan politis menjadi kendala utama dalam penuntasan kasus ini.

"Kami juga meminta supaya forum ini juga bisa mendorong presiden untuk bisa mengeluarkan keputusan politik, yaitu membentuk tim gabungan pencari fakta," ujar Dimas dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR, Selasa (31/3/2026).

KontraS menegaskan bahwa teror terhadap Andrie Yunus berdampak pada ruang gerak masyarakat sipil secara luas. TGPF diharapkan mampu mengungkap aktor intelektual serta motif serangan tersebut. KontraS juga mendorong agar kasus ini diselesaikan di peradilan umum.

"Dan terakhir kami mendorong penyelesaian kasus ini melalui mekanisme peradilan umum," tegas Dimas.

