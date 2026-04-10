Kritik Perang Iran, Trump Ngamuk Serang Tucker Carlson Cs: Mereka Pecundang yang Ber-IQ Rendah!

Presiden AS Donald Trump menyerang tokoh media konservatif seperti Tucker Carlson dan Candace Owens buntut kritik perang Iran. (Foto: Bloomberg/Al Drago)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah diselimuti amarah. Ia secara terbuka menyerang sejumlah tokoh media sayap kanan terkemuka yang selama ini menjadi mesin propagandanya, buntut kritik keras mereka terhadap kebijakan Trump mengobarkan perang melawan Iran.

Lewat platform Truth Social miliknya, Trump tak segan melontarkan makian kepada Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens, dan Alex Jones. Ia melabeli kuartet konservatif tersebut sebagai 'orang gila, pembuat onar', hingga menyindir mereka memiliki 'IQ rendah'.

“Para pakar yang disebut-sebut ini adalah pecundang, dan mereka akan selalu begitu! Sekarang CNN yang menyebarkan berita palsu, New York Times yang gagal, dan semua organisasi berita sayap kiri radikal lainnya justru memuji mereka,” tulis Trump seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (10/4/2026).

Trump menuding para tokoh media tersebut hanya memanfaatkan basis pendukungnya. “Mereka bukan ‘MAGA’ (Make America Great Again), mereka adalah pecundang, hanya mencoba untuk memanfaatkan MAGA,” tegasnya.

Lebih jauh, Trump mengklaim bahwa dirinya sengaja memutus komunikasi dengan mereka. Ia beralasan terlalu sibuk mengurus negara dan dunia ketimbang meladeni telepon dari para tokoh media tersebut.

Trump bahkan menyamakan mereka dengan Marjorie Taylor Greene, mantan sekutu dekatnya yang kini berseberangan setelah menuntut Departemen Kehakiman merilis dokumen terkait terpidana perdagangan seks, Jeffrey Epstein.

Menabrak Janji Kampanye

Perpecahan internal di kubu sayap kanan ini dipicu oleh kebijakan luar negeri Trump yang dinilai ugal-ugalan. Carlson, Kelly, Owens, dan Jones selama ini adalah pilar informasi gerakan MAGA. Namun, mereka berbalik arah ketika Trump memutuskan menyerang Iran, sebuah langkah yang menabrak janji kampanye sang presiden untuk menjauhkan AS dari konflik militer 'tanpa akhir'.

Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya semenjak AS dan Israel melancarkan serangan gabungan ke wilayah Iran pada 28 Februari lalu. Operasi militer tersebut menewaskan lebih dari 3.000 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.

Teheran tak tinggal diam. Mereka membalas lewat gelombang serangan drone dan rudal yang menyasar Israel, serta pangkalan militer AS di Yordania, Irak, dan sejumlah negara Teluk. Iran juga melumpuhkan jalur perdagangan dengan membatasi pergerakan kapal di Selat Hormuz.

Kini, di tengah eskalasi yang mengkhawatirkan, Trump mengumumkan bahwa AS dan Iran telah menyepakati gencatan senjata selama dua pekan berkat mediasi Pakistan. Rencananya, putaran pertama negosiasi damai permanen akan digelar pada Sabtu besok di Islamabad, dengan Wakil Presiden AS JD Vance memimpin langsung delegasi Washington.

Ancaman Retaknya Basis MAGA

Di ranah domestik, manuver Trump menyerang balik para loyalis medianya dipandang oleh banyak pengamat politik sebagai blunder fatal, bahkan berpotensi menjadi kesalahan terbesar dalam karier politiknya.

Serangan ini menempatkan basis pendukung MAGA di persimpangan jalan: memilih setia kepada sang presiden atau percaya pada tokoh media panutan mereka. Narasi yang berkembang di akar rumput mulai mempertanyakan sisi otoriter Trump. Jika sekutu terdekat saja bisa diserang habis-habisan karena beda pendapat, publik menilai tak ada seorang pun yang aman dari amarahnya.

Sentimen bahwa era kekuasaan 'Trump sudah selesai' kini mulai bergaung di kalangan internal partai. Keputusan reaktif ini dianggap sebagai sinyal keputusasaan, sekaligus menandai retaknya aliansi kokoh antara sang pemimpin dengan corong-corong utama yang selama ini menopang narasi politiknya.