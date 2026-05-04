KRL Mati Lampu-Ac Mati di Jam Pulang Kantor!

Salah satu rangkaian KRL melintasi rel yang terendam banjir. (Foto: Antara)

Perjalanan KRL Commuter Line rute Tanah Abang-Rangkasbitung (Green Line) mengalami lumpuh total tepat di jam puncak pulang kantor, sekitar pukul 17.00 WIB.

Penyebabnya? Gangguan Listrik Aliran Atas (LAA) di jalur antara Stasiun Jurangmangu hingga Pondok Ranji.

Gerbong Gelap, AC Mati, sampai buka Jendela

Kondisi di dalam rangkaian kereta dilaporkan cukup memprihatinkan. Karena gangguan listrik, AC dan lampu di sejumlah gerbong mati total.

Di tengah padatnya penumpang yang berdesakan, suhu di dalam kereta meningkat drastis hingga membuat sesak.

Dalam foto-foto yang viral di media sosial, terlihat para penumpang terpaksa membuka jendela darurat agar oksigen bisa masuk."AC mati, lampu mati, penumpang tumpah ruah. Rasanya kayak lagi di sauna raksasa," tulis salah satu netizen yang terjebak di lokasi.

KAI Commuter Minta Maaf

Melalui akun X resminya, pihak KAI Commuter mengonfirmasi bahwa penanganan masih terus dilakukan. Saat ini, perjalanan di lintas tersebut dihentikan sementara demi keamanan.

"Kami mengimbau kepada para pengguna untuk mengikuti arahan petugas di lapangan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis pihak manajemen.

Hingga berita ini diturunkan, tumpukan penumpang terlihat di beberapa stasiun besar seperti Tanah Abang dan Palmerah.

Banyak pengguna yang akhirnya memilih keluar stasiun dan beralih ke transportasi online meski harus merogoh kocek lebih dalam demi bisa sampai ke rumah.