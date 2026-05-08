Kronologi 'Baku Hantam' Valverde Vs Tchouameni di Tempat Latihan Real Madrid

Suasana sesi latihan Real Madrid di Valdebebas yang biasanya penuh tawa mendadak berubah mencekam. Dua pilar lini tengah Los Blancos, Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni, dikabarkan terlibat keributan hebat yang berujung pada kontak fisik.

Bagaimana sebenarnya friksi ini bermula? Berikut adalah kronologi lengkapnya:

1. Sesi Pagi: Benih Ketegangan

Percikan api mulai terlihat sejak sesi latihan pagi pada Kamis waktu setempat. Dalam sebuah gim internal, Valverde dan Tchouameni terlibat adu mulut yang sangat sengit setelah sebuah perebutan bola.

Ketegangan ini memuncak saat sesi berakhir; Valverde tertangkap kamera menolak mentah-mentah ajakan jabat tangan dari Tchouameni. Atmosfer di lapangan langsung terasa dingin.

2. Tekel Keras yang Menjadi Pemicu

Memasuki sesi latihan berikutnya, tensi bukannya mendingin malah kian membara. Kabar dari internal tim menyebutkan bahwa Valverde melakukan tekel yang dianggap terlalu kasar dan berbahaya kepada Tchouameni.

Tak terima dengan perlakuan tersebut, gelandang asal Prancis itu meledak. Keduanya sempat dilerai di lapangan, namun amarah rupanya masih tersimpan rapat.

3. Puncak Ledakan di Ruang Ganti

Bom waktu akhirnya pecah saat para pemain kembali ke ruang ganti. Tanpa diduga, argumen kembali pecah dan kali ini berakhir fatal. Tchouameni yang sudah tersulut emosi dikabarkan melayangkan pukulan ke arah Valverde.

Akibat insiden ini, Valverde dilaporkan mengalami luka yang cukup serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis.

Ruang ganti Madrid seketika mencekam sebelum akhirnya para pemain lain berhasil memisahkan keduanya.

4. Rapat Darurat dan Investigasi Klub

Melihat situasi yang tak terkendali, CEO Real Madrid, Jose Angel Sanchez, langsung turun tangan.

Sebuah rapat darurat digelar tepat di jantung ruang ganti untuk meredam konflik agar tidak meluas.

Manajemen El Real kini tengah melakukan penyelidikan mendalam dan kabarnya akan menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada kedua pemain.

5. Krisis di Tengah Laga Penentuan

Keributan ini menjadi pukulan telak bagi Madrid yang tengah bersiap menghadapi El Clasico melawan Barcelona di Camp Nou. Dengan jarak 11 poin di klasemen, laga ini adalah harga mati bagi Madrid untuk menjaga asa juara.

Jika gagal menang, Barcelona dipastikan akan berpesta lebih awal.Kini, tugas berat menanti jajaran pelatih untuk menyatukan kembali kepingan ruang ganti yang retak, di tengah isu perpecahan internal yang kian memanas.