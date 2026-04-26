Kronologi Terbongkarnya Penyiksaan Balita di Daycare Umbulharjo

Sepeda motor melintas di depan Daycare Little Aresha, Kota Yogyakarta, tempat penitipan anak yang digerebek polisi, Jumat (24/4). (Foto: Antara/Hery Sidik)

Sebuah tabir gelap menyelimuti sebuah tempat penitipan anak (daycare) di kawasan Umbulharjo, Yogyakarta. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua yang aman bagi balita, justru diduga menjadi lokasi praktik pengasuhan yang jauh dari kata manusiawi.

Berikut adalah urutan kejadian atau kronologi bagaimana kasus memilukan ini akhirnya terungkap ke publik:

1. Bisikan Hati Nurani Sang Mantan Karyawan

Semua bermula dari keresahan seorang pengasuh yang bekerja di sana. Alih-alih melihat kasih sayang, ia justru menyaksikan perlakuan kasar yang dilakukan berulang kali terhadap bayi dan balita yang dititipkan.

Merasa apa yang dilihatnya sudah melampaui batas kemanusiaan dan tak sanggup lagi menahan beban moral, karyawan ini memilih mengundurkan diri.

Tak berhenti di situ, ia membawa rahasia kelam tersebut ke pihak kepolisian. Laporan inilah yang menjadi kunci pembuka kotak pandora kekejaman di balik tembok daycare tersebut.

2. Penggerebekan Mendadak oleh Polresta Yogyakarta

Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Polresta Yogyakarta tidak membuang waktu. Petugas melakukan penggerebekan langsung di lokasi kejadian.

Di sana, polisi menemukan pemandangan yang memprihatinkan. Bukti-bukti awal menunjukkan adanya pola pengasuhan yang sangat tidak layak, yang mengarah pada tindakan kekerasan fisik maupun verbal.

3. Pemeriksaan Maraton 30 Saksi

Penyelidikan bergerak cepat. Sebanyak 30 orang diamankan dan diperiksa secara intensif oleh penyidik. Mereka terdiri dari berbagai lapisan, mulai dari pengasuh yang berada di garda depan hingga jajaran manajemen dan pejabat yayasan yang mengelola fasilitas tersebut.

4. Fakta Mengejutkan: 53 Anak Jadi Korban

Data yang dihimpun polisi sungguh menyayat hati. Dari total 103 anak yang tercatat pernah dititipkan di sana, hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa 53 anak terindikasi telah mengalami perlakuan tidak layak.

Skala korban yang mencapai separuh dari total anak didik ini menunjukkan bahwa dugaan kekerasan ini bukanlah kejadian tunggal, melainkan praktik yang sistematis.

5. Penetapan 13 Tersangka dan Jeratan Hukum

Setelah melakukan gelar perkara bersama Polda DIY, polisi akhirnya menetapkan 13 orang tersangka. Struktur tersangka ini mencerminkan kegagalan total sistem pengasuhan di tempat tersebut:

1 Kepala Yayasan

1 Kepala Sekolah

11 Pengasuh

Mereka kini terancam hukuman berat dengan jeratan pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fokus penyidikan kini tertuju pada sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak dalam tindakan kekerasan dan penelantaran anak-anak tersebut.