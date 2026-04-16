KSPI Gelar Demo Buruh "Pra-Mayday" Hari Ini, Ajukan Tiga Tuntutan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. (Foto: Inilah.com/Vonita)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dijadwalkan menggelar aksi mulai pukul 10.00 WIB, sebagai bagian dari rangkaian demonstrasi “Pra-Mayday” menjelang peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2026 mendatang.

Demo buruh tersebut akan berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan ribuan buruh dari Jabodetabek akan terjun langsung ke lokasi.

“Hari ini, ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek akan turun ke jalan, memadati area depan pintu utama Gedung DPR RI. Ini adalah aksi Pra-Mayday untuk mengingatkan pemerintah dan para wakil rakyat, bahwa perjuangan kelas pekerja belum selesai dan kami tidak akan pernah diam,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (16/4/2026).

Dua Tuntutan

Pada aksi kali ini, para buruh mengajukan tiga tuntutan, yang pertama sahkan UU ketenagakerjaan yang baru, kedua hapus outsourcing, dan ketiga tolak upah murah.

Secara terpisah, Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) akan mengerahkan 1.948 personel gabungan untuk melayani unjuk rasa tersebut.

"Kami siap melayani para pengunjuk rasa dan mengedepankan profesionalisme serta sikap persuasif di lapangan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung di Jakarta.

Para petugas itu, kata dia, disebar di sejumlah titik strategis, khususnya di kawasan gedung DPR/MPR guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.

Dia mengingatkan mengenai pentingnya penyampaian pendapat secara tertib, tanpa melanggar aturan, maupun menciptakan situasi anarkis. Reynold memastikan seluruh personel pengamanan tidak dibekali dengan senjata api dan selalu mengedepankan pendekatan humanis.

Tak hanya itu, ia mengatakan rekayasa arus lalu lintas kendaraan akan diberlakukan secara situasional, apabila terjadi lonjakan jumlah massa atau gangguan keamanan.

