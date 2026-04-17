KSPI: Industri Plastik dan Tekstil di Cikarang hingga Sidoarjo Siap PHK 9 Ribu Buruh

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menimpa 9.000 buruh di 10 perusahaan dalam waktu dekat. Sektor industri plastik dan tekstil menjadi yang paling rentan, gara-gara kelangkaan bahan baku.

Said mengatakan, informasi tersebut merupakan hasil diskusi antara serikat pekerja di tingkat pabrik dengan manajemen perusahaan. Dari laporan tersebut, perusahaan yang diprediksi akan mengalami PHK berada di kawasan Cikarang, Banten, dan Jawa Timur khususnya Sidoarjo dan Mojokerto.

“Di 10 perusahaan ini dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan lebih, terutama di industri plastik dan industri tekstil, saat ini tercatat 9 ribu berpotensi karyawan akan terjadi PHK. Saya belum bisa menyebut nama perusahaannya, karena teman-teman di tingkat pabrik meminta jangan disebut dulu, karena kan belum terjadi PHK. Ini akan terlihat di 3 bulan ke depan,” ujar Said dalam konferensi pers secara virtual, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, perusahaan-perusahaan di sektor tekstil, garmen, plastik, hingga sebagian otomotif dan petrokimia tengah menghadapi tekanan berat. Kondisi ini mendorong perusahaan mengambil langkah efisiensi, termasuk kemungkinan pengurangan tenaga kerja.

Said menjelaskan, ada dua faktor utama yang memicu potensi PHK tersebut. Pertama, lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) industri yang tidak disubsidi dan mengikuti mekanisme pasar, sehingga membebani biaya produksi.

Kedua, kenaikan harga bahan baku impor yang dipicu oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta terganggunya rantai pasok global akibat konflik berkepanjangan. Hal ini terutama dirasakan di industri tekstil dan garmen yang bergantung pada impor kapas dari negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan India.

“Pabrik-pabrik ini akan melakukan efisiensi. Karena ongkos produksi naik, efisiensinya adalah di labor cost, di biaya buruh. Untuk melakukan penekanan biaya buruh adalah pengurangan karyawan,” jelas Said.

Di sektor plastik, kenaikan harga bahan baku petrokimia juga memperparah kondisi. Industri yang menggunakan bahan dasar plastik, seperti otomotif dan elektronik, ikut terdampak akibat lonjakan biaya produksi.

Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 8.389 orang telah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang kuartal I atau Januari hingga Maret tahun ini.

Secara terperinci, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi wilayah dengan jumlah PHK terbanyak mencapai 1.721 orang, turun dari kuartal I tahun lalu yang masih mencapai sebanyak 7.177 orang.

Disusul Kalimantan Selatan yang mencapai sebanyak 1.071 orang. Namun, angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu yang masih sebanyak 758 orang.

Di posisi ketiga adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan angka PHK sebanyak 915 orang, mengalami penurunan dibandingkan Januari-Maret 2025 lalu yang masih sebanyak 1.092 orang.

Sementara itu, posisi keempat dan kelima berada di Provinsi Banten yang mencapai 707 orang, dan Jawa Timur sebanyak 649 orang. Tahun lalu, Banten masih mencatat 3.554 orang dan Jawa Timur sebanyak1.596 orang.

