KTB Gelar 43 Acara FUSO Truck Campaign 2022 di Seluruh Indonesia

Distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi FUSO di Indonesia, Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), akhirnya dapat kembali menyelenggarakan acara FUSO Truck Campaign 2022 secara offline untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir setelah COVID-19 mereda. Truck Campaign 2022 kali ini mengusung tema 'Tangguh Berama FUSO'.

Truck Campaign merupakan acara khas tahunan yang diadakan oleh Mitsubishi FUSO untuk para konsumen setian, keluarga Mitsubishi FUSO. Acara ini diselenggarakan mulai Oktober hingga Desember 2022 sebanyak 43 event dengan melibatkan 68 diler penyelenggara di seluruh Indonesia.

Salah satunya adalah acara Truck Campaign yang sudah berlangsung pada 28 Oktober lalu dimana KTB bekerja sama dengan PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (DIPO), Pekanbaru, Riau, bertempat di SKA Co Ex Pekanbaru.

"Truck Campaign seperti layaknya pertemuan keluarga Mitsubishi FUSO. Melalui momen ini, kita bisa bertukar pendapat terkait bisnis, kisah sukses, tantangan dan berbagi suka cita bersama. Dalam acara ini, KTB dan diler menjelaskan mengenai keunggulan produk FUSO, yaitu Canter dan Fighter X yang telah mendapat penerimaan positif oleh konsumen dan pasar Indonesia dengan baik secara berkelanjutan," kata President Director KTB Nobukazu Tanaka dalam keterangan yang Inilah.com kutip, Minggu (30/10/2022).

Mitsubishi FUSO terus berkomitmen untuk memberikan dukungan layanan purna jual yang kuat secara terus menerus dan ketersediaan suku cadang melalui jaringan diler terluas di Indonesia. Respon yang cepat terhadap permintaan konsumen dapat direalisasikan dengan ketersediaan fasilitas FUSO Truck Center (Bengkel Siaga) 24 jam yang ditunjang dengan para tenaga teknisi professional dan Mobile Workshop Service (Layanan Bengkel Berjalan).

President Director PT DIPO Tonny Chandra, yang turut hadir dalam acara ini memberikan apresiasi kepada konsumen atas kepercayaan dan komitmen yang kuat kepada Mitsubishi FUSO di Pekanbaru. President Director KTB dan PT DIPO saling bertukar pendapat dengan para konsumen untuk mendengar masukan terkait produk dan layanan dari Mitsubishi FUSO.

Selama acara berlangsung, konsumen sangat antusias. Berbagai promo menarik ditawarkan untuk pembelian unit, paket servis, dan suku cadang. Fitri Carlina, Rommy Rafael, dan Ury Rafael juga turut menghibur konsumen setia FUSO di Kota Pekanbaru. Perjalanan FUSO dengan konsumen setia, melalui acara 'Truck Campaign' masih akan terus berlanjut.