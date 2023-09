KTB Punya Bos Baru, Efektif Mulai 1 Februari 2022

Distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) di Indonesia, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), mengumumkan bahwa para pemegang saham telah memilih Nobukazu Tanaka sebagai Presiden Direktur yang baru.

Efektif mulai 1 Februari 2022, Tanaka akan menggantikan Naoya 'Rocky' Takai yang akan kembali ke Jepang untuk tugas barunya.

Rocky telah memimpin KTB selama hampir dua tahun terakhir sejak April 2020. Meskipun menjadi salah satu periode terberat dalam 51 tahun eksistensi KTB, karena di bawah pandemi COVID-19, namun KTB mampu mempertahankan sekitar 50 persen pangsa pasar selama 2 tahun terakhir sebagai market leader di bawah kepemimpinannya yang kuat.

Pada tahun 2020, volume penjualan mencapai 24.000 dengan pangsa pasar sebesar 48,1 persen. Pada 2021, pasar pulih secara bertahap dan KTB mencapai 29.543 penjualan dengan pangsa pasar 46,6 persen hingga akhir November.

Dengan pesan dan slogan 'Melepaskan Diri dari Masa Lalu dan Tantang Masa Depan' yang Rocky usung, KTB telah menantang sesuatu yang baru, terutama dalam digitalisasi.

Di masa pandemi, KTB memprioritaskan komunikasi dengan pelanggan melalui metode digital. KTB berusaha meningkatkan penjualan kendaraan melalui platform online, dan telah berhasil merealisasikan lebih dari 1.500 transaksi kendaraan dan suku cadang di Tokopedia sejak September 2020 hingga sekarang.

Nobukazu Tanaka, yang saat ini masih menjabat sebagai General Manager of Europe, Russia & America Automotive Department di Mitsubishi Corporation, memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam bisnis otomotif selama 27 tahun terakhir, khususnya di Asia, termasuk penugasan di Taiwan, China, dan di Indonesia sejak tahun 2009 hingga 2013.

Keakrabannya dengan pasar otomotif Indonesia pasti akan membawa pertumbuhan lebih lanjut untuk KTB dan solusi yang luar biasa bagi pelanggan.

KTB akan terus memberikan produk dan layanan terbaik untuk pelanggan Indonesia bahkan setelah pengenalan EURO4 untuk memperkuat posisi sebagai Andalan Bisnis Sejati.

KTB rencananya akan mengadakan media gathering pada 21 Januari 2022. Baik Rocky maupun Tanaka akan menghadiri acara ini dan berbagi pandangan tentang prediksi pasar di 2022 mendatang.

Perjalanan Karir Nobukazu Tanaka, Bos Baru KTB:

- 1993: Lulus dari Tokyo University- 1993: Bergabung dengan Motor Vehicle Business Division Mitsubishi Corporation- 1995: Ditugaskan di Taiwan sebagai Pengajar Bahasa- 1996: Motor Vehicle Business Division Mitsubishi Corporation- 1998: Kantor Beijing, Mitsubishi Corporation Beijing, China- 2000: Inner Mongolian Kangtai Hualing Automobile Service Co Ltd, China- 2001: Dalian Hualing Motors Sales Co Ltd, Dalian, China- 2002: Motor Vehicle Business Division & Group Controlling Office Mitsubishi Corporation- 2009: Direktur PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), Indonesia- 2013: Corporate Strategy & Planning Dept. Mitsubishi Corporation- 2016: GM Motor Vehicle ASEAN & South West Asia Dept. Mitsubishi Corporation- 2020: GM of Europe, Russia & America Automotive Dept. Mitsubishi Corporation.