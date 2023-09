KTT ASEAN: Cek Daftar Jalan yang Kena Rekayasa Lalu Lintas Hari Ini

Kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas di tiga ruas utama Ibu Kota pada hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta pada Rabu (6/9/2023).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menyebut, tiga jalur atau ruas utama Ibu Kota yang diterapkan rekayasa lalu lintas, yakni Jalan Gatot Soebroto (Senayan), Jalan Sudirman-Thamrin (Bundaran HI) dan Jalan Rasuna Said (Kuningan).



"Kami terapkan di tiga sektor, sektor Senayan, sektor Bundaran HI dan sektor dari Kuningan Jalan Rasuna Said," kata Latif saat ditemui di Jakarta, Selasa (5/9/2023).



Latif menjelaskan, rekayasa lalu lintas itu diterapkan pada pagi hari mulai pukul 08.00 sampai 10.00 WIB. Sedangkan pengalihan juga dilakukan pada sore hari dimulai pukul 16.00 hingga 18.00 WIB.



"Dalam pengalihan ini, Jalur Sudirman-Thamrin menjadi prioritas oleh polisi. Begitu juga Jalan Gatot Soebroto dan Jalan Rasuna Said kami juga akan sterilkan, dalam artian tamu negara akan ke JCC (tempat KTT berlangsung)," katanya.

Latif mengatakan, kendaraan roda empat dari arah Cawang dan Bekasi akan dimasukkan ke Tol Tebet 1.

"Arus kendaraan dari Timur, Cawang, dari Bekasi, untuk kendaraan roda empat akan kami masukkan Tol Tebet 1 agar tidak masuk ke Rasuna Said," kata Latif.



Selain itu, kendaraan roda dua dari arah Pasar Minggu akan langsung diluruskan ke Tebet karena Jalan Gatot Soebroto akan dikosongkan.



"Untuk roda dua yang akan menuju kegiatan di daerah kota (Rasuna Said, Sudirman-Thamrin) dari Pasar Minggu, akan kami luruskan ke Tebet. Untuk roda empat melalui tol," kata dia.



Dia menyatakan, tidak ada yang boleh masuk ke Rasuna Said. "Karena ada tamu negara yang akan melewati jalan tersebut," kata Latif.

Untuk kendaraan dari arah Cawang (Pancoran) menuju Rasuna Said akan diarahkan ke Mampang Prapatan menuju Jalan Tendean.

Selain itu, kendaraan dari arah Jalan Mampang Prapatan menuju Rasuna Said akan dibelokkan ke Jalan Tendean.



"Yang biasanya melalui Underpass Mampang ​​​​​​​akan kami belokan ke kiri. Karena semuanya harus memutar, ya memang agak jauh sedikit," ungkapnya.



Selain itu, untuk acara pada Rabu ada beberapa negara delegasi yang baru datang ke acara KTT ke-43 ASEAN.



"Ada beberapa negara yang datang dari Kanada, Korea, Jepang, Australia dan Amerika sebagai peninjau KTT Ke-43 ASEAN," tandasnya.