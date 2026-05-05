Kuartal I 2026: Pendapatan Negara Rp574,9 Triliun, APBN Defisit 0,93 Persen

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/4/2026). (Foto: Antara/Imamatul Silfia)

Ukuran Font Kecil Besar

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2026 mulai menunjukkan pergerakan yang dinamis. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa keuangan negara mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun pada kuartal I-2026.

Angka defisit tersebut setara dengan 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski mencetak rapor merah, Menkeu menilai kondisi ini masih dalam batas kendali dan mencerminkan strategi percepatan belanja pemerintah di awal tahun.

"Defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Akselerasi Belanja Pemerintah Pusat

Penyebab utama melebarnya defisit ini adalah lonjakan serapan belanja negara yang tumbuh signifikan. Hingga 31 Maret 2026, belanja negara sudah terserap Rp815 triliun atau 21,2 persen dari pagu APBN. Secara tahunan, angka ini melesat 31,4 persen (year-on-year/yoy).

Purbaya menggarisbawahi bahwa pertumbuhan belanja tahun ini jauh lebih agresif dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tumbuh 1,4 persen. Belanja pemerintah pusat menjadi motor utama dengan realisasi Rp610,3 triliun, tumbuh 47,7 persen secara tahunan.

"Ini yang saya sebut pemerataan belanja sepanjang tahun. Kita tidak lagi menumpuk belanja di akhir tahun," tegas Sang Bendahara Negara.

Rapor Hijau Penerimaan Pajak

Di sisi pendapatan, negara berhasil menghimpun dana sebesar Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target. Capaian ini tumbuh positif 10,5 persen (yoy) dibandingkan tahun lalu.

Sektor perpajakan masih menjadi tulang punggung dengan setoran Rp462,7 triliun. Secara lebih rinci, penerimaan pajak murni melonjak 20,7 persen menjadi Rp394,8 triliun. Namun, performa kepabeanan dan cukai terpantau masih lesu dengan kontraksi sebesar 12,6 persen atau hanya terhimpun Rp67,9 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp112,1 triliun. Meski mengalami normalisasi harga komoditas dibandingkan tahun sebelumnya, PNBP dinilai masih memberikan kontribusi yang solid bagi struktur pendapatan.

Keseimbangan Primer Ikut Defisit

Seiring dengan tingginya belanja pusat, realisasi transfer ke daerah (TKD) justru mengalami sedikit pengereman. Tercatat, TKD berada di angka Rp204,8 triliun, atau turun tipis 1,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kencangnya tarikan belanja di awal tahun ini pada akhirnya turut menyeret posisi keseimbangan primer ke zona negatif. Per Maret 2026, keseimbangan primer Indonesia mencatatkan defisit sebesar Rp95,8 triliun.

Purbaya memastikan pihaknya akan terus memacu kinerja penerimaan dari sektor pajak dan kepabeanan pada kuartal berikutnya untuk menjaga stabilitas fiskal hingga akhir tahun.